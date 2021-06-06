ЗМІ назвали нове місце зустрічі Байдена і Путіна і заявили про слід Китаю

Перемовини Байдена і Путіна можуть відбутися неподалік від Берна - журналіст / Reuters

Зустріч президента США Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна може відбутися не у Женеві, а в маєтку Lohn, який знаходиться неподалік від Берна – столиці Швейцарії. Протоколом наразі не передбачено у Женеві простору для перемовин вищого рівня, а вілла Fleur d'eau для зустрічі не підходить, тому що нею володіє Китай. Про це пише оглядач газети Tribune de Genève Ален Журдан.

Як розповів журналіст, у Женеві буде складно знайти місце для перемовин США і Росії. Місто наразі не вирішило питання із забезпеченням відповідного простору для проведення саміту двох держав.

"У швейцарської влади досі немає протокольного простору у Женеві, призначеного для двосторонніх зустрічей такого рівня", - пояснив він.

Журналіст додав, що вілла Fleur d'eau у Женеві не підходить для зустрічі Байдена і Путіна, тому що маєтком володіє Китай.

Журдан підкреслив, що, ймовірно, перемовини лідерів США і Росії пройдуть в маєтку Lohn, який знаходиться неподалік від Берна – столиці Швейцарії.

Нагадаємо, раніше швейцарські ЗМІ заявили, що на період проведення саміту Вашингтона і Москви цивільна авіація і ВПС країни мають намір закрити повітряний простір над Женевою з метою забезпечення безпеки.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня відбулися консультації представників Сполучених Штатів і Росії, за підсумками яких сторони випустили заяву про намір продовжити дискусію в рамках саміту Вашингтона і Москви.

25 травня в Білому домі і в Кремлі офіційно заявили про те, що зустріч президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна відбудеться 16 червня у Женеві.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що на зустрічі сторони мають намір обговорити проблеми відносин РФ і США. Однак він також сказав, що Путін і Байден можуть поговорити про Україну.

Представниця Білого дому Аманда Слоат розповіла, що Байден заявить Путіну про підтримку України. Також лідери двох держав обговорять Білорусь, ситуацію у сфері цивільної авіації, а також питання подальшого роззброєння РФ і США.