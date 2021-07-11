З'ясувалися строки завершення будівництва Північного потоку-2

Терміни завершення будівництва газопроводу Північний потік - 2 / Reuters

Виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівництво російського газопроводу Північний потік-2 мають намір завершити в серпні. Газопровід вже завершений на 98%, пише видання Handelsblatt.

"Ми вважаємо, що будівельні роботи будуть завершені в кінці серпня. Зараз вже завершені 98%", - заявив Варніг.

Він зазначив, що російський газопровід може бути запущений в експлуатацію вже цього року.

Будівництво Північного потоку-2 - про що повідомлялося раніше:

Президент України Володимир Зеленський у травні під час зустрічі з делегацією з США закликав американську та європейську владу зупинити будівництво СП-2 – проекту, який несе загрозу національній безпеці української держави.

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Кандидат на пост Федерального канцлера Армін Лашет говорив, що якщо Росія порушить свої зобов'язання і буде використовувати Північний потік-2 проти України, то Європа в будь-який момент зможе відключити газопровід.

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Глава Нафтогазу Юрій Вітренко сказав, що Газпром почав шантажувати Європу, вимагаючи схвалення добудови і запуску СП-2. Росія вже істотно скоротила транзит газу через Україну і ставить ЄС перед вибором: або Північний потік-2 і дешевий газ, або проблеми з поставками палива.

Український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що якщо після парламентських виборів у Німеччині новим канцлером стане кандидат від Партії зелених, СП - 2 можуть зупинити на 3-4 роки.