ЗМІ назвали можливе місце зустрічі Байдена і Путіна

Джо Байден і Володимир Путін можуть провести зустріч у Швейцарії / Reuters

Зустріч президентів США та Росії - Джозефа Байдена і Володимира Путіна - може пройти в Швейцарії.

Про ймовірне місце проведення саміту двох лідерів пише російський Комерсант з посиланням на джерела. Зазначається, що поки Москва офіційно не підтвердила проведення зустрічі. Рішення багато в чому залежатиме від намічених на 19-20 травня переговорів глав дипломатичних відомств РФ і США Сергія Лаврова і Ентоні Блінкена.

Кремль поки що відмовляється коментувати інформацію про можливе місце саміту.

Білий дім, у свою чергу, заявив, що розбіжності між Вашингтоном і Москвою необхідно вирішити до зустрічі президентів.

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