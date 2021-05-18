ЗМІ назвали можливе місце зустрічі Байдена і Путіна

Швейцарія є ймовірною країною для проведення саміту двох президентів. Але Москва поки що офіційно не підтвердила проведення зустрічі.
Зустріч президентів США та Росії - Джозефа Байдена і Володимира Путіна - може пройти в Швейцарії.
Про ймовірне місце проведення саміту двох лідерів пише російський Комерсант з посиланням на джерела. Зазначається, що поки Москва офіційно не підтвердила проведення зустрічі. Рішення багато в чому залежатиме від намічених на 19-20 травня переговорів глав дипломатичних відомств РФ і США Сергія Лаврова і Ентоні Блінкена.
Кремль поки що відмовляється коментувати інформацію про можливе місце саміту.
Білий дім, у свою чергу, заявив, що розбіжності між Вашингтоном і Москвою необхідно вирішити до зустрічі президентів.
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Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше писав Главред:
- Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня. Точні дати не називалися.
- За даними російських ЗМІ, глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.
- Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна може пройти в одній з країн Західної або Центральної Європи. В цілому, у Байдена розглядають сім країн для зустрічі з Путіним.
Автор: Анна Багрій