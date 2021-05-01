ЗМІ оприлюднили розмову адвоката Трампа з Єрмаком у справі Байдена

Агентство BuzzFeed отримало стенограму перемовин Руді Джуліані та Андрія Єрмака від колишнього радника президента України Ігоря Новікова.
У розпорядженні журналістів американської медіакомпанії BuzzFeed опинилася стенограма розмови на той момент радника президента України Андрія Єрмака і адвоката Трампа Руді Джуліані. У бесіді йдеться про розслідування кримінальної справи щодо сина нинішнього президента США Джо Байдена, пов'язаного з компанією Burisma.
Як повідомляє BuzzFeed, джерела в Україні підтверджують справжність розмови Єрмака і Джуліані. Розшифровку перемовин надав колишній радник українського глави держави Ігор Новіков. Журналісти вказують, що бесіда відбулася за 3 дні до дзвінка Трампа Зеленському, який у підсумку призвів до першого імпічменту 45-го президента США.
"Сумнозвісний дзвінок, в якому Трамп попросив Зеленського надати йому "послугу" і розслідувати справу Хантера Байдена, стався 25 липня 2019 року і в кінцевому підсумку призвів до першого імпічменту експрезидента. Але кампанія тиску на українців почалася всього за три дні до цього, коли Джуліані подзвонив високопоставленому помічнику Зеленського і попросив його сказати українському лідеру, щоб той просто залишив розслідування", - наголошується в матеріалі.
Повідомляється, що під час розмови Джуліані висловив надію, що новий генпрокурор проведе розслідування у справі Хантера Байдена і зуміє отримати докази його провини.
"Мені не цікаво, щоб хтось не говорив правду або перебільшував. Все, що нам потрібно від президента (Зеленського), це слова: "Я поставлю чесного прокурора, він буде розслідувати (справу Байдена) і відкопає докази, що наразі існують"... А потім справу з Байденом треба закінчити...",- зазначив адвокат Дональда Трампа.читайте такожСкандальне прохання адвоката Трампа: Time дізнався від колишнього помічника Зеленського деталі дзвінка Джуліані
Під час всієї бесіди Джуліані намагався умовити Єрмака, щоб Зеленський зробив потрібну для адміністрації Трампа заяву. Натомість він обіцяв докласти зусиль з метою покращення відносин української влади з Білим домом.
"Якби (Зеленський) міг зробити своєчасну заяву... яка дуже добре б допомогла. І я думаю, що це дозволить мені... зробити можливим, поговорити з президентом (Трампом), щоб побачити, що я можу зробити, щоб переконатися, що будь-які непорозуміння залишаються позаду... І, можливо, або навіть я впевнений, що це могло б бути добре для набагато кращих відносин, якби ми дійсно знайшли спільну мову", - стверджував Джуліані.
Підкреслюється, що незрозуміло, чи стала розмова Джуліані і Єрмака частиною розслідування американської влади проти Трампа, проте бесіда показує, в якому ключі Джуліані проводив перемовини з Україною.
Перший імпічмент Дональду Трампу
- 18 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент 45-му президенту Америки Дональду Трампу. Розслідування проти глави держави було розпочато після появи інформації, згідно з якою Трамп чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. Трампа звинуватили в спробі умовити Київ розслідувати причетність сина лідера Демократичної партії Хантера Байдена до корупційних схем у справі компанії Burisma в обмін на надання Україні фінансової та військової допомоги.
- Білий дім оприлюднив стенограму перемовин Трампа і Зеленського, в якій йшлося про те, що господар Білого дому просив українського гаранта "розібратися" у справі сина Байдена і компанії Burisma.
- За підсумками нижня палата Конгресу США оголосила Трампу імпічмент за двома статтями: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Однак імпічмент Трампу завершився провалом - Сенат не підтримав процес і виправдав американського главу держави.
- 30 січня The Washington post опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що адвокат Рудольф Джуліані, який представляє інтереси Трампа, в липні 2019 року поговорив телефоном з помічником президента України Андрієм Єрмаком. Журналісти стверджували, що Джуліані, мовляв, загрозливим і наполегливим тоном вимагав від української влади почати розслідування проти Хантера Байдена у справі, пов'язаній з компанією Burisma. Втім, перемовини не призвели до успіху.