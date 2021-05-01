УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЗМІ оприлюднили розмову адвоката Трампа з Єрмаком у справі Байдена

1 травня 2021, 23:02

Агентство BuzzFeed отримало стенограму перемовин Руді Джуліані та Андрія Єрмака від колишнього радника президента України Ігоря Новікова.

Рудольф Джуліані
Рудольф Джуліані говорив телефоном з Андрієм Єрмаком за 3 дні до дзвінка Трампа Зеленському - журналісти / Reuters

У розпорядженні журналістів американської медіакомпанії BuzzFeed опинилася стенограма розмови на той момент радника президента України Андрія Єрмака і адвоката Трампа Руді Джуліані. У бесіді йдеться про розслідування кримінальної справи щодо сина нинішнього президента США Джо Байдена, пов'язаного з компанією Burisma.

Як повідомляє BuzzFeed, джерела в Україні підтверджують справжність розмови Єрмака і Джуліані. Розшифровку перемовин надав колишній радник українського глави держави Ігор Новіков. Журналісти вказують, що бесіда відбулася за 3 дні до дзвінка Трампа Зеленському, який у підсумку призвів до першого імпічменту 45-го президента США.

"Сумнозвісний дзвінок, в якому Трамп попросив Зеленського надати йому "послугу" і розслідувати справу Хантера Байдена, стався 25 липня 2019 року і в кінцевому підсумку призвів до першого імпічменту експрезидента. Але кампанія тиску на українців почалася всього за три дні до цього, коли Джуліані подзвонив високопоставленому помічнику Зеленського і попросив його сказати українському лідеру, щоб той просто залишив розслідування", - наголошується в матеріалі.

Повідомляється, що під час розмови Джуліані висловив надію, що новий генпрокурор проведе розслідування у справі Хантера Байдена і зуміє отримати докази його провини.

"Мені не цікаво, щоб хтось не говорив правду або перебільшував. Все, що нам потрібно від президента (Зеленського), це слова: "Я поставлю чесного прокурора, він буде розслідувати (справу Байдена) і відкопає докази, що наразі існують"... А потім справу з Байденом треба закінчити...",- зазначив адвокат Дональда Трампа.читайте такожСкандальне прохання адвоката Трампа: Time дізнався від колишнього помічника Зеленського деталі дзвінка Джуліані

Під час всієї бесіди Джуліані намагався умовити Єрмака, щоб Зеленський зробив потрібну для адміністрації Трампа заяву. Натомість він обіцяв докласти зусиль з метою покращення відносин української влади з Білим домом.

"Якби (Зеленський) міг зробити своєчасну заяву... яка дуже добре б допомогла. І я думаю, що це дозволить мені... зробити можливим, поговорити з президентом (Трампом), щоб побачити, що я можу зробити, щоб переконатися, що будь-які непорозуміння залишаються позаду... І, можливо, або навіть я впевнений, що це могло б бути добре для набагато кращих відносин, якби ми дійсно знайшли спільну мову", - стверджував Джуліані.

Підкреслюється, що незрозуміло, чи стала розмова Джуліані і Єрмака частиною розслідування американської влади проти Трампа, проте бесіда показує, в якому ключі Джуліані проводив перемовини з Україною.

Перший імпічмент Дональду Трампу

  • 18 грудня 2019 року Палата представників Конгресу США оголосила імпічмент 45-му президенту Америки Дональду Трампу. Розслідування проти глави держави було розпочато після появи інформації, згідно з якою Трамп чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. Трампа звинуватили в спробі умовити Київ розслідувати причетність сина лідера Демократичної партії Хантера Байдена до корупційних схем у справі компанії Burisma в обмін на надання Україні фінансової та військової допомоги.
  • Білий дім оприлюднив стенограму перемовин Трампа і Зеленського, в якій йшлося про те, що господар Білого дому просив українського гаранта "розібратися" у справі сина Байдена і компанії Burisma.
  • За підсумками нижня палата Конгресу США оголосила Трампу імпічмент за двома статтями: зловживання владою і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Однак імпічмент Трампу завершився провалом - Сенат не підтримав процес і виправдав американського главу держави.
  • 30 січня The Washington post опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що адвокат Рудольф Джуліані, який представляє інтереси Трампа, в липні 2019 року поговорив телефоном з помічником президента України Андрієм Єрмаком. Журналісти стверджували, що Джуліані, мовляв, загрозливим і наполегливим тоном вимагав від української влади почати розслідування проти Хантера Байдена у справі, пов'язаній з компанією Burisma. Втім, перемовини не призвели до успіху.

новини США Рудольф Джуліані новини України Андрій Єрмак
Зараз ви переглядаєте новину «ЗМІ оприлюднили розмову адвоката Трампа з Єрмаком у справі Байдена». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Христос Воскрес! Найкрасивіші листівки-привітання з ВеликоднемХристос Воскрес! Найкрасивіші листівки-привітання з Великоднем День прикордонника 2021 – привітання, картинкиДень прикордонника 2021 – привітання, картинки Календар магнітних бур на травень 2021: дати та рекомендаціїКалендар магнітних бур на травень 2021: дати та рекомендації Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 30 квітня: загрози дня й особистий переворотГороскоп всіх знаків Зодіаку на 30 квітня: загрози дня й особистий переворот Чого Україні чекати від візиту глави Держдепу СШАЧого Україні чекати від візиту глави Держдепу США

Останні новини

07:56
У Києві невідомою речовиною у квартирі отруїлися шість осіб
07:42
Гороскоп на травень-2021 для всіх знаків: Рака побалує доля, а Тельцю буде складно Відео
07:30
Кулеба повідомив, що США точно приєднаються до Кримської платформи Відео
07:27
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 2 травня: чому присвятити святковий день Відео
07:15
Розгул стихії на Великдень: українців попередили про шквали та грози з градом Відео
Реклама
06:55
Ніж у спину: як РФ відповість Україні за участь США у Кримській платформі Погляд
06:32
Крихітні мінісумки казкової краси - велика модна тенденція 2021 Фото Відео
06:03
Генерал ЗСУ розкрив ймовірний сценарій вторгнення армії РФ в Україну Відео
05:29
Лікарка пояснила, чи потрібне дітям щеплення від COVID-19 та чи існує вакцина
04:58
Кравчук жорстко розкритикував Кремль і пригрозив Росії розпадом Відео
04:22
Європарламент прийняв антиросійську резолюцію: експерт оцінив плюси і мінуси Відео
04:05
Речі, які потрібно викинути зі своєї шафи Відео
03:22
Дипломат пояснив наслідки для Росії у разі відключення SWIFT Відео
02:50
Підвищення зарплати і лідерство: що обіцяє гороскоп на травень Рибам
02:11
Гаджет дня: розумні навушники, що підбирають музику під настрій Відео
00:55
Аліна Гросу кардинально змінила образ
00:19
Христос Воскрес! Найкрасивіші листівки-привітання з Великоднем
01 травня, субота
23:45
Візит Блінкена в Україну: Держдеп анонсував питання постачання зброї Києву Відео
23:11
Сильна магнітна буря на Великдень 2021 вдарить по судинах: що робити Відео
23:02
ЗМІ оприлюднили розмову адвоката Трампа з Єрмаком у справі Байдена
Реклама
22:50
Благодатний вогонь в Україні: коли та де парафіяни побачать святиню Відео
22:30
Чому не можна витирати обличчя рушником Відео
22:12
У Bellingcat заявили про причетність РФ до вибухів військових складів в Україні Відео
22:08
Кравчук звинуватив Росію в хитрому підступі на переговорах по Донбасу Відео
21:41
Гороскоп на травень для Стрільця: чого чекати та на що звернути увагу
21:33
В Україні подорожчали ігри для PlayStation 4
21:20
Кава або чай: що здоровіше для організму Відео
21:01
Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення
20:56
У РФ назвали кількість українців, які отримали двоголовий паспорт Відео
20:54
У Лаврова б'ються над тим, щоб перешкодити Україні у поверненні Криму - Кулеба Відео
20:22
"Шуфрич - онук Жукова?": Дробович потролив хеппенінг "маргіналів" з ОПЗЖ Відео
20:08
У Киргизстані розповіли, що відбувається на кордоні з Таджикистаном Відео
19:50
Помер продюсер, який першим серйозно просунув Аллу Пугачову
19:39
Зеленський закликав на Великдень сидіти вдома і звернувся до українців Відео
19:16
Кулеба попередив про небезпеку через маневри Росії в Азовському морі Відео
18:59
Десятки загиблих і поранених: у ЗСУ назвали втрати ворога на Донбасі за квітень Відео
18:32
Генерал ЗСУ спрогнозував терміни атаки РФ і назвав найнебезпечніші напрямки Відео
18:26
Стало відомо про плани Укрзалізниці підвищити ціни на квитки Відео
17:40
Свавілля в "ДНР": як бойовики будуть віджимати квартири переселенців Відео
17:27
У МЗС України оголосили про плани Зеленського на перемовини з Путіним Відео
Реклама
16:50
Стало відомо про відведення військ Таджикистану від кордонів Киргизії
16:49
Зашквар Киви з дисертацією: спливли нові скандальні деталі Відео
16:45
Благодатний вогонь привезуть в Україну: в ПЦУ розкрили деталі Фото Відео
16:41
Кулеба вказав Заходу на помилку щодо Донбасу і заявив про погрози Кремля
16:13
Загибель дівчини у ДТП в Києві: водія-"мажора" заарештовано Відео
16:06
Річний тариф на газ в Україні: хто заплатить більше за всіх Відео
15:41
"Зоряні війни": у США попередили про протисупутникову зброю КНР і РФ Відео
15:39
Імунолог передрік погіршення ситуації з коронавірусом в Україні Відео
15:34
Пономарьов представив унікальну Великодню пісню: її виконали 12 мовами Відео
15:20
Великдень 2021: світлі привітання, шикарні картинки й анімація
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти