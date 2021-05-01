ЗМІ оприлюднили розмову адвоката Трампа з Єрмаком у справі Байдена

Рудольф Джуліані говорив телефоном з Андрієм Єрмаком за 3 дні до дзвінка Трампа Зеленському - журналісти / Reuters

У розпорядженні журналістів американської медіакомпанії BuzzFeed опинилася стенограма розмови на той момент радника президента України Андрія Єрмака і адвоката Трампа Руді Джуліані. У бесіді йдеться про розслідування кримінальної справи щодо сина нинішнього президента США Джо Байдена, пов'язаного з компанією Burisma.

Як повідомляє BuzzFeed, джерела в Україні підтверджують справжність розмови Єрмака і Джуліані. Розшифровку перемовин надав колишній радник українського глави держави Ігор Новіков. Журналісти вказують, що бесіда відбулася за 3 дні до дзвінка Трампа Зеленському, який у підсумку призвів до першого імпічменту 45-го президента США.

"Сумнозвісний дзвінок, в якому Трамп попросив Зеленського надати йому "послугу" і розслідувати справу Хантера Байдена, стався 25 липня 2019 року і в кінцевому підсумку призвів до першого імпічменту експрезидента. Але кампанія тиску на українців почалася всього за три дні до цього, коли Джуліані подзвонив високопоставленому помічнику Зеленського і попросив його сказати українському лідеру, щоб той просто залишив розслідування", - наголошується в матеріалі.

Повідомляється, що під час розмови Джуліані висловив надію, що новий генпрокурор проведе розслідування у справі Хантера Байдена і зуміє отримати докази його провини.

"Мені не цікаво, щоб хтось не говорив правду або перебільшував. Все, що нам потрібно від президента (Зеленського), це слова: "Я поставлю чесного прокурора, він буде розслідувати (справу Байдена) і відкопає докази, що наразі існують"... А потім справу з Байденом треба закінчити...",- зазначив адвокат Дональда Трампа.читайте такожСкандальне прохання адвоката Трампа: Time дізнався від колишнього помічника Зеленського деталі дзвінка Джуліані

Під час всієї бесіди Джуліані намагався умовити Єрмака, щоб Зеленський зробив потрібну для адміністрації Трампа заяву. Натомість він обіцяв докласти зусиль з метою покращення відносин української влади з Білим домом.

"Якби (Зеленський) міг зробити своєчасну заяву... яка дуже добре б допомогла. І я думаю, що це дозволить мені... зробити можливим, поговорити з президентом (Трампом), щоб побачити, що я можу зробити, щоб переконатися, що будь-які непорозуміння залишаються позаду... І, можливо, або навіть я впевнений, що це могло б бути добре для набагато кращих відносин, якби ми дійсно знайшли спільну мову", - стверджував Джуліані.

Підкреслюється, що незрозуміло, чи стала розмова Джуліані і Єрмака частиною розслідування американської влади проти Трампа, проте бесіда показує, в якому ключі Джуліані проводив перемовини з Україною.

Перший імпічмент Дональду Трампу