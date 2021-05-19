ЗМІ дізналися деталі майбутньої зустрічі Блінкена і Лаврова

У Вашингтоні цікавляться питанням того, чи зможуть американці про що-небудь домовитися з Москвою.
Перша зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергій Лаврова пройде в середу, 19 травня, на полях міністерської зустрічі Арктичної ради у Ісландії. Темою перемовин голів зовнішньополітичних відомств двох держав стане можлива зустріч американського президента Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна.
Як повідомляє німецьке видання Deutsche Presse-Agentur, Блінкен і Лавров проведуть перемовини після Арктичної ради. За словами представника Держдепу США Неда Прайса, американці хочуть зрозуміти, чи можуть США вести перемовини з Росією щодо стабілізації відносин Вашингтона і Москви.
"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього заключного заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - уточнив чиновник.читайте такожЗустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков
У російському МЗС, у свою чергу, сказали, що на зустрічі Лаврова і Блінкена обговорюватимуться головні питання відносин США і Росії і ключові питання міжнародного порядку денного.
Як підкреслює видання, згідно з очікуваннями, головною темою перемовин стане можлива зустріч президента Штатів Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна.
Зустріч Байдена і Путіна
- Президент США Джо Байден 13 квітня провів телефонну розмову з російським главою держави Володимиром Путіним. Під час бесіди глава Білого дому попередив господаря Кремля про нові санкції і запропонував йому провести зустріч на нейтральній території у Європі.
- Через 2 дня, 15 квітня, США вдарили новими санкціями по Росії. Йдеться про обмеження щодо 6 російських технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних осіб. При цьому Штати вирішили вислати 10 російських дипломатів.
- Вже 16 квітня Росія ввела відповідні обмеження проти США. Російська держава внесла високопоставлених американських чиновників в "чорний список" і заборонила їм в'їзд на територію Росії.
- У МЗС РФ заявили, що нові санкції Вашингтона проти Москви можуть негативно позначитися на перспективах зустрічі Путіна і Байдена.
- Пізніше радник президента США Джейк Салліван уточнив, що зустріч Байдена і Путіна повинна пройти влітку у Європі.
- Американський президент Джо Байден 10 травня підтвердив, що він налаштований на проведення зустріч з главою Росії Володимиром Путіним.