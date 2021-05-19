ЗМІ дізналися деталі майбутньої зустрічі Блінкена і Лаврова

США і Росія проведуть перші перемовини на рівні глав зовнішньополітичних відомств / Reuters

Перша зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергій Лаврова пройде в середу, 19 травня, на полях міністерської зустрічі Арктичної ради у Ісландії. Темою перемовин голів зовнішньополітичних відомств двох держав стане можлива зустріч американського президента Джо Байдена і господаря Кремля Володимира Путіна.

Як повідомляє німецьке видання Deutsche Presse-Agentur, Блінкен і Лавров проведуть перемовини після Арктичної ради. За словами представника Держдепу США Неда Прайса, американці хочуть зрозуміти, чи можуть США вести перемовини з Росією щодо стабілізації відносин Вашингтона і Москви.

"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього заключного заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - уточнив чиновник.читайте такожЗустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков

У російському МЗС, у свою чергу, сказали, що на зустрічі Лаврова і Блінкена обговорюватимуться головні питання відносин США і Росії і ключові питання міжнародного порядку денного.

Як підкреслює видання, згідно з очікуваннями, головною темою перемовин стане можлива зустріч президента Штатів Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна.

Зустріч Байдена і Путіна