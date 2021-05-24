ЗМІ дізналися нові деталі майбутньої зустрічі Байдена і Путіна

Байден і Путін можуть провести перемовини у Женеві вже в червні - ЗМІ / Фото Reuters

Саміт США і Росії, в рамках якого відбудеться зустріч американського президента Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним, може пройти у Швейцарії. Очікується, що перемовини відбудуться у Женеві, причому в найближчі два тижні.

Як повідомляє швейцарська газета Tages-Anzeiger, про точний час і місце зустрічі Байдена і Путіна наразі інформації немає. Однак джерела інформують, що вона пройде у Швейцарії в найближчі два тижні.

Американський телеканал NBC, посилаючись на чотири джерела в адміністрації президента США, також стверджує, що зустріч Байдена і Путіна, швидше за все, відбудеться у Женеві.

Женева, Швейцарія, є найбільш ймовірним місцем проведення потенційної зустрічі між Байденом і Путіним, заявляють NBC News чотири джерела в адміністрації (президента США)", - написав у своєму Twitter журналіст телекомпанії Джефф Беннет.читайте такожБайден розкрив несподівані подробиці розмови з Путіним

Зустріч Байдена і Путіна