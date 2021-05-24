ЗМІ дізналися нові деталі майбутньої зустрічі Байдена і Путіна

Зустріч президентів Байдена і Путіна може відбутися у Швейцарії.
Саміт США і Росії, в рамках якого відбудеться зустріч американського президента Джо Байдена з господарем Кремля Володимиром Путіним, може пройти у Швейцарії. Очікується, що перемовини відбудуться у Женеві, причому в найближчі два тижні.
Як повідомляє швейцарська газета Tages-Anzeiger, про точний час і місце зустрічі Байдена і Путіна наразі інформації немає. Однак джерела інформують, що вона пройде у Швейцарії в найближчі два тижні.
Американський телеканал NBC, посилаючись на чотири джерела в адміністрації президента США, також стверджує, що зустріч Байдена і Путіна, швидше за все, відбудеться у Женеві.
Женева, Швейцарія, є найбільш ймовірним місцем проведення потенційної зустрічі між Байденом і Путіним, заявляють NBC News чотири джерела в адміністрації (президента США)", - написав у своєму Twitter журналіст телекомпанії Джефф Беннет.читайте такожБайден розкрив несподівані подробиці розмови з Путіним
Зустріч Байдена і Путіна
- Під час телефонної розмови 13 квітня президент США Джо Байден і глава РФ Володимир Путін домовилися провести перемовини щодо організації зустрічі у Європі з метою обговорення відносин двох держав.
- США 15 квітня вдарили санкціями по Росії, під які потрапила діяльність 6 технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних осіб.також Вашингтон вислав 10 американських дипломатів.
- Росія впровадила відповідні санкції проти Штатів: Москва вислала американських дипломатів і заборонила топ-чиновникам США в'їзд на територію російської держави.
- При цьому РФ внесла США до списку недружніх держав. Американським дипломатичним відомствам заборонили наймати на роботу росіян.
- Незважаючи на чергове погіршення відносин США і Росії, сторони демонструють готовність до організації зустрічі Байдена і Путіна. Зокрема, у Кремлі заявили, що захід може пройти в червні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен казав, що перемовини Байдена і Путіна можуть відбутися вже найближчими тижнями. Розглядається варіант проведення заходу у Ісландії.