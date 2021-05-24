УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЗМІ дізналися про плани нового удару Євросоюзу по Білорусі

24 травня 2021, 14:00

ЄС розглядає варіант не тільки припинення авіасполучення з Білоруссю.

Євросоюз
У ЄС переглянуть можливість блокади наземного транзиту до європейських країни з Білорусі / Reuters

У Брюсселі вже в понеділок, 24 травня, розглянуть варіант посилення санкцій щодо Білорусі. Йдеться не тільки про припинення авіасполучення з республікою, а й блокаду наземного транзиту до країн Євросоюзу з білоруської держави. Такі заходи пов'язані із затриманням літака, на якому перебував журналіст Роман Протасевич.

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, за словами високопосадовця з ЄС, крім припинення авіасполучення і блокади наземного транзиту, розглядається варіант санкцій проти низки фізичних і юридичних осіб. Втім, обмеження проти компаній і фізосіб у Брюсселі не вважають ефективним кроком.

Однак, як стверджує співрозмовник, припинення всіх польотів компаній з ЄС над Білоруссю і обмеження всього транзиту призведе до збільшення витрат для компаній Європи.читайте такожПерехоплення літака Афіни-Вільнюс: вісім країн вимагають закрити небо над Білоруссю

Підкреслюється, що питання інциденту з літаком Rynair в Білорусі буде розглянуто вже сьогодні, 24 травня, у Брюсселі напередодні початку дводенного саміту.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську

  • Літак компанії Ryanair, який прямував рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, здійснив вимушену посадку у Мінську після повідомлення про замінування. Однак вибуховий пристрій не знайшли.
  • На борту авіалайнера знаходився білоруський опозиційний журналіст, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики у Мінську.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент з літаком Ryanair у Мінську "спецоперацією спецслужб" і заявила, що Протасевичу у Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • У Євросоюзі різко відреагували на цю ситуацію і закликали офіційний Мінськ дати пояснення інциденту.
  • Згідно з даними ЗМІ, Романа Протасевича у Білорусі звинувачують у масових заворушеннях за кількома статтями. Однак жодна зі статей не передбачає виняткової міри покарання.

Євросоюз Bloomberg новини Білорусі
Зараз ви переглядаєте новину «ЗМІ дізналися про плани нового удару Євросоюзу по Білорусі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Перші ознаки вагітності – на що звертати увагуПерші ознаки вагітності – на що звертати увагу "Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи"Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи Історичне рішення України на Євробаченні позначиться на іміджі української мови - ПутінцевІсторичне рішення України на Євробаченні позначиться на іміджі української мови - Путінцев Переможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісняПереможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісня Всього одна спеція: як знизити кров'яний тискВсього одна спеція: як знизити кров'яний тиск

Останні новини

18:27
Гороскоп на завтра 26 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому чекати на перемоги на трьох фронтах
18:21
Магнітна буря з 25 травня 2021: коли досягне 6 балів і що робити Відео
17:50
Михайло Поплавський став володарем титулу "Людина року" актуально
17:50
Детальний місячний календар на червень 2021: щасливі кольори та випадковий пристріт
17:46
В Україні з 1 червня почнуть діяти нові правила для водіїв Відео
Реклама
17:10
Влада в Україні повинна ліквідувати корупційні схеми і не заважати бізнесу - експерт
17:06
Кремль назвав точну дату зустрічі Байдена і Путіна: що обговорять Відео
17:00
Під Чернівцями бійка двох сусідок завершилася трагедією для ненародженої дитини Відео
16:55
Як у Мінську садили літак Ryanair: опублікована стенограма перемовин Відео
16:42
Плани збільшити податки йдуть врозріз з прискоренням економічного зростання - експерт
16:26
Фронтвумен Go-A зізналася, хто найбільше критикував їх виступ на Євробаченні Відео
16:24
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
16:23
В ОП заявили про вихід на "фінішну пряму" в питанні запуску ринку землі
16:20
Facebook почав "полювання" на підконтрольні Кремлю російські ЗМІ Фото Відео
16:13
CNN оголосив дату і місце зустрічі Байдена і Путіна Відео
15:58
Хотіла продати дитя за горілку і морила голодом: в Одесі горе-матері повернуть двох дівчаток Відео
15:52
Філіп Морріс обладнає всі бездимні пристрої технологією перевірки віку
15:51
Найсмачніший домашній майонез: простий покроковий рецепт за 10 хвилин Відео
15:47
Якого числа День батька 2021 і як вітають Фото Відео
15:37
Рухався там і лоскотав: у Тернополі тарган серед ночі заліз дитині у вухо
Реклама
15:34
Алкоголю у 16 разів більше норми: спливли нові деталі ДТП у Вінниці, в якій ледь вижила дитина Відео
15:29
Зеленський зібрався збільшити чисельність ЗСУ: названа цифра Відео
15:21
Кожному третьому українцю загрожує позбавлення пенсії до 2045 року – прогноз Світового банку Відео
15:12
"Просто моляться": Сергій Безруков заявив про безграничну любов від українців
14:52
Найбільший за роки сплеск активності Сонця спровокує потужну магнітну бурю Відео
14:41
Зірка Папіка Даша Петрожицька вперше показала свого хлопця
14:26
У Кремлі зробили заяву щодо термінів і місця зустрічі Байдена і Путіна Відео
14:19
"Разом ми з Мішею чи ні": переможниця Холостяка заінтригувала оголошенням
14:04
Мінськ показав Києву кулак: у Лукашенка розгнівалися через авіаційну блокаду Відео
13:52
Україна запускає ринок землі: Шмигаль анонсував стрибок цін Відео
13:49
У Путіна різко відреагували на заяви з Лондона про удар по двох газопроводах РФ
13:38
Оля Цибульська натякнула на особистість автора скандального "зливу" про її чоловіка
13:18
Міністр втомився: у Нідерландах топ-чиновник пішов у відпустку на 3 місяці Відео
13:11
Пісня Go-A після Євробачення потрапила в топи рейтингів Spotify і iTunes
13:04
Розрив авіасполучення з Білоруссю: Кулеба пояснив причину і назвав вигоду для України Відео
12:45
У РНБО України звинуватили Лукашенка в державному тероризмі Відео
12:37
Самопідпал заради відео в соцмережі: з'явилися подробиці про здоров'я хлопчика в Дніпрі Відео
12:02
Назвали акторів, сюжет і дату виходу серіалу козирне місце на каналі 2+2
12:01
"Зламано ніс, видно сліди пудри": батько Протасевича заявив, що його сина побили у в'язниці Білорусі Відео
12:01
"Бабуся української корупції": Милованов поскандалив з Тимошенко в прямому ефірі Відео
Реклама
11:54
Руслана Писанка пояснила, чому вона не заводить дітей Відео
11:29
Рот курця: названо п'ять небезпечних станів Відео
11:14
У Києві збудують сучасний урбан-парк Фото
10:48
"Ніжно": Тіна Кароль без ліфчика засвітила сексуальні груди
10:47
Перша допомога при сонячних опіках шкіри: що швидко може допомогти Відео
10:46
Вся Україна стала "жовтою": у МОЗ оновили карантинні зони Відео
10:15
Останні дні весни здивують українців: синоптик розкрив деталі Відео
10:14
"Вогонь!": співачка, яка представила Україну на Євробаченні, знялася без білизни
10:06
Цукрозамінники: міфи і реальність Відео
10:02
Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю: названо дату Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти