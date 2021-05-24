ЗМІ дізналися про плани нового удару Євросоюзу по Білорусі

У ЄС переглянуть можливість блокади наземного транзиту до європейських країни з Білорусі / Reuters

У Брюсселі вже в понеділок, 24 травня, розглянуть варіант посилення санкцій щодо Білорусі. Йдеться не тільки про припинення авіасполучення з республікою, а й блокаду наземного транзиту до країн Євросоюзу з білоруської держави. Такі заходи пов'язані із затриманням літака, на якому перебував журналіст Роман Протасевич.

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, за словами високопосадовця з ЄС, крім припинення авіасполучення і блокади наземного транзиту, розглядається варіант санкцій проти низки фізичних і юридичних осіб. Втім, обмеження проти компаній і фізосіб у Брюсселі не вважають ефективним кроком.

Однак, як стверджує співрозмовник, припинення всіх польотів компаній з ЄС над Білоруссю і обмеження всього транзиту призведе до збільшення витрат для компаній Європи.читайте такожПерехоплення літака Афіни-Вільнюс: вісім країн вимагають закрити небо над Білоруссю

Підкреслюється, що питання інциденту з літаком Rynair в Білорусі буде розглянуто вже сьогодні, 24 травня, у Брюсселі напередодні початку дводенного саміту.

Інцидент з літаком Ryanair у Мінську