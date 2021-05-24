ЗМІ дізналися про плани нового удару Євросоюзу по Білорусі

ЄС розглядає варіант не тільки припинення авіасполучення з Білоруссю.
У Брюсселі вже в понеділок, 24 травня, розглянуть варіант посилення санкцій щодо Білорусі. Йдеться не тільки про припинення авіасполучення з республікою, а й блокаду наземного транзиту до країн Євросоюзу з білоруської держави. Такі заходи пов'язані із затриманням літака, на якому перебував журналіст Роман Протасевич.
Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, за словами високопосадовця з ЄС, крім припинення авіасполучення і блокади наземного транзиту, розглядається варіант санкцій проти низки фізичних і юридичних осіб. Втім, обмеження проти компаній і фізосіб у Брюсселі не вважають ефективним кроком.
Однак, як стверджує співрозмовник, припинення всіх польотів компаній з ЄС над Білоруссю і обмеження всього транзиту призведе до збільшення витрат для компаній Європи.читайте такожПерехоплення літака Афіни-Вільнюс: вісім країн вимагають закрити небо над Білоруссю
Підкреслюється, що питання інциденту з літаком Rynair в Білорусі буде розглянуто вже сьогодні, 24 травня, у Брюсселі напередодні початку дводенного саміту.
Інцидент з літаком Ryanair у Мінську
- Літак компанії Ryanair, який прямував рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, здійснив вимушену посадку у Мінську після повідомлення про замінування. Однак вибуховий пристрій не знайшли.
- На борту авіалайнера знаходився білоруський опозиційний журналіст, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики у Мінську.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент з літаком Ryanair у Мінську "спецоперацією спецслужб" і заявила, що Протасевичу у Білорусі може загрожувати смертна кара.
- У Євросоюзі різко відреагували на цю ситуацію і закликали офіційний Мінськ дати пояснення інциденту.
- Згідно з даними ЗМІ, Романа Протасевича у Білорусі звинувачують у масових заворушеннях за кількома статтями. Однак жодна зі статей не передбачає виняткової міри покарання.