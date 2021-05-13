ЗМІ дізналися про плани США і Росії на зустріч Байдена і Путіна

У Кремлі сподіваються, що ситуація у відносинах Москви і Вашингтона не погіршиться після перемовин Путіна і Байдена, стверджують журналісти Reuters.
Російський президент Володимир Путін зацікавлений в саміті Росії і США, а також зустрічі з господарем Білого дому Джо Байденом. Очікується, що у зв'язку зі складними відносинами Москви і Вашингтона російська делегація складатиметься в основному з військових, а не з дипломатів. У Кремлі не очікують на поліпшення ситуації і вважають, що найкращим варіантом стане повернення до того становища, яке було до кризи. При цьому Штати розглядають перемовини з Путіним як можливість знайти компроміс, але не здійснити перезавантаження ситуації.
У матеріалі видання Reuters йдеться про те, що і у Москві, і у Вашингтоні, не сподіваються на кардинальні зміни в американо-російських відносинах після того, як пройде зустріч Байдена і Путіна. Згідно з даними джерел журналістів, близьких до російського уряду, у росіян на зустрічі буде більше військових, ніж дипломатів. За даними джерел у Білому домі, у Штатах не сподіваються на перезавантаження відносин і мають намір підкреслити позицію адміністрації Байдена, політика якої відрізняється від "підлабузництва Трампа".читайте такожЗустріч Путіна Байдена відбудеться за однієї умови - Пєсков
"На наш погляд, це не перезавантаження. Це спроба трохи змістити фокус, зробити їх (відносини) більш передбачуваними, працювати разом там, де ми згодні, а коли ми не згодні, ми висловлюємо наші погляди", - цитує Reuters джерело у Білому домі.
Крім того, інсайдери німецького інформагентства у Кремлі заявили, що найбільш оптимальні варіанти для Москви – повернення до докризових відносин з Вашингтоном або картина, за якої ситуація не стане гірше.
Зустріч Байдена і Путіна
- Американський президент Джо Байден 13 квітня провів телефонні перемовини з господарем Кремля Володимиром Путіним. Під час розмови він попередив російського главу держави про нові американські санкції і запропонував йому провести зустріч на території однієї з країн Європи.
- США 15 квітня впровадили нові санкції проти Росії. Йдеться про обмеження щодо 6 технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Крім того, Штати вирішили видворити 10 російських дипломатів.
- Росія 16 квітня запустила відповідні санкції проти США. Росіяни вирішили внести американських високопосадовців до "чорного списку" і заборонили їм в'їзд на територію російської держави.
- У МЗС РФ, коментуючи нові санкції США, заявили, що така ситуація може негативно позначитися на можливості проведення зустрічі Путіна і Байдена.
- Радник президента США Джейк Салліван пізніше сказав, що зустріч Байдена і Путіна повинна відбутися влітку 2021 року у Європі.
- Президент США Джо Байден 10 травня підтвердив, що він має намір провести зустріч з главою РФ Володимиром Путіним.