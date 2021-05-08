ЗМІ дізналися про заклик прем'єра Чехії до ЄС у відповідь на дії Росії

Бабіш закликав ЄС до висилки російських дипломатів / УНІАН

Чеський глава уряду Андрій Бабіш закликав країни Євросоюзу вислати "хоча б по одному" дипломатичному співробітнику Росії у зв'язку з інцидентом у Врбетіце, в причетності до якого офіційна Прага звинувачує російські спецслужби. Він вважає, що Європа повинна проявити солідарність з Чехією і не допускати в майбутньому подібних інцидентів на територіях європейських держав.

Як повідомляє газета Mlada fronta DNES, таку заяву прем'єр зробив на неформальному саміті Євросоюзу в місті Порту. На думку прем'єрміністра Чехії, країни ЄС повинні розглянути можливість висилки "хоча б по одному" російському дипломату у зв'язку з вибухами на складах в чеському селі Врбетіце, в яких чеська держава звинувачує спецслужби РФ.

Згідно з даними видання, Бабіш сказав, що такі дії покажуть підтримку Євросоюзом дій офіційної Праги. До того ж, за його словами, Європа в майбутньому не повинна допускати такі акції. Європейським державам слід краще координувати свої дії щодо ситуації з інцидентом у Врбетіце.читайте такожВибухи у Чехії: спливли несподівані деталі у справі Петрова і Боширова

"Неможливо, щоб Європа допускала такі акції (на своїй території). Ми повинні сприймати це так: коли скоєно напад на одну з країн (ЄС), то це означає, що скоєно напад на всіх", - цитує видання слова прем'єрміністра Чехії Андрія Бабіша.

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