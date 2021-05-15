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ЗМІ дізналися про сценарії Заходу у разі ескалації війни Росії та України на Донбасі

15 травня 2021, 16:39

Україна може втратити військову підтримку Заходу, вважають журналісти The Washington Post.

Україна, танки
Захід не допоможе Україні у разі ескалації військової ситуації на Донбасі - ЗМІ / УНІАН

Якщо Росія піде на ескалацію конфлікту на Донбасі, а Київ відповість Москві на такі дії, то Захід може припинити військову підтримку України. Експерти оцінили 19 сценаріїв можливого розвитку ситуації, які продемонстрували, що Захід підтримає українську державу тільки в тому випадку, якщо Україна не відповідатиме на провокації Росії. Країни Заходу готові захистити свої країни від російської агресії, проте не підтримають Київ у військовому плані у разі загострення на сході України.

Про це йдеться в матеріалі американського видання The Washington Post. У своїй статті журналісти посилаються на результати дослідження Лондонського Королівського коледжу і Національної Ліверморської лабораторії.

Відзначається, що 46 колишніх високопосадовців США і Європи вивчили можливі сценарії дії Штатів, Європи і Росії у разі загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі. Також, 17 експертів дали оцінку подібному розвитку подій. За підсумком їм вдалося змоделювати 19 варіантів того, як може розвиватися ситуація.читайте такожУ Зеленського оголосили Росії, Франції та Німеччини про ініціативу щодо Донбасу

Згідно з прогнозом, США і європейські держави підтримають Україну у тому випадку, якщо Київ не відповідатиме на провокації Росії. Водночас Захід готовий захистити свої країни від російської агресії, проте не надаватиме військову допомогу Україні у разі загострення протистояння Києва та Москви на Донбасі.

При моделюванні одного зі сценаріїв, експерти прийшли до висновку, що в певних випадках демонстрація зовнішньої сили може стати каталізатором погіршення відносин Росії і НАТО. У такому випадку Москва і Північноатлантичний альянс можуть опинитися на межі війни. Пізніше аналітикам вдалося уникнути такого розвитку подій, однак наслідком цього ставала перемога РФ над Україною.читайте такожУкраїна може вирішити конфлікт на Донбасі, але за однієї умови - Гармаш

Науковий співробітник Лондонського королівського коледжу Іванка Барзашка додала, що суть ситуації полягає в різному розумінні Україною і Заходом підтримки територіальної цілісності і суверенітету української держави.

Як підкреслюється в матеріалі, якщо Київ відповість на військову провокацію Росії, то Захід може припинити підтримку України.

Війна на Донбасі

  • Колишній глава Генштабу ЗСУ Ігор Романенко раніше стверджував, що бойовики "ЛДНР" продовжують вести бойові дії на лінії розмежування, а Росія може в оперативному порядку повернути свої війська до кордонів України. Тому Київ повинен уважно стежити за ситуацією. У таких умовах для української держави головне не повторити помилки Придністров'я і не вести перемовин з "ДНР" і "ЛНР".
  • На думку політолога Андрія Піонтковського, якщо РФ піде на нову військову агресію проти України, Захід на чолі зі Сполученими Штатами Америки вдарить новими санкціями по Москві. За такого сценарію на Росію очікують відключення від SWIFT і блокада експорту російських енергоресурсів.
  • Колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко вважає, що головним завданням Росії, як і раніше, є абсолютна капітуляція Києва і повернення української держави у фарватер російського політичного впливу. При цьому Москва продовжує блокувати інтеграцію України до НАТО.

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