ЗМІ дізналися про відмову США від санкцій щодо СП-2: у Байдена зробили заяву

США розглядають СП-2 в якості однієї з загроз безпеки Заходу - Блінкен / Reuters

Вашингтон має намір і надалі проводити роботу з американськими партнерами і союзниками з метою протидії зусиллям Росії, завданням якої є підрив колективної безпеки Заходу. При цьому США продовжать протидію будівництву газопроводу Північний потік-2. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час перемовин з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.

Як повідомляється на сайті Держдепу, глави зовнішньополітичних відомств Штатів і ФРН обговорили питання важливості консолідації навколо викликів, поставлених Китаєм і Росією. Блінкен акцентував увагу на тому, що США мають намір продовжити співпрацю з союзниками і країнами-партнерами щодо ситуації, пов'язаної із зусиллями Росії з підриву колективної безпеки. Вашингтон, як і раніше, протидіятиме процесам завершення будівництва російського трубопроводу СП-2.

"Секретар Блінкен підкреслив прихильність США до співпраці з союзниками і партнерами з метою протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив нашої колективної безпеки, і в цьому ключі відзначив протидію США трубопроводу "Північний потік 2", - підкреслюється в повідомленні.читайте такожФінішні 80 кілометрів: як перетворити "Північний потік-2" на металобрухт

Раніше американське видання Axios з посиланням на власні джерела повідомило про те, що у Білому домі мають намір відкласти санкції проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора Північного потоку-2 – та її керівника Матіаса Варніга. Причиною тому, як стверджують журналісти, є небажання адміністрації Байдена псувати відносини з Німеччиною.

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