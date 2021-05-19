ЗМІ дізналися про відмову США від санкцій щодо СП-2: у Байдена зробили заяву

США продовжують роботу над протидією підривним маневрам Росії, заявили у Держдепі.
Вашингтон має намір і надалі проводити роботу з американськими партнерами і союзниками з метою протидії зусиллям Росії, завданням якої є підрив колективної безпеки Заходу. При цьому США продовжать протидію будівництву газопроводу Північний потік-2. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен під час перемовин з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом.
Як повідомляється на сайті Держдепу, глави зовнішньополітичних відомств Штатів і ФРН обговорили питання важливості консолідації навколо викликів, поставлених Китаєм і Росією. Блінкен акцентував увагу на тому, що США мають намір продовжити співпрацю з союзниками і країнами-партнерами щодо ситуації, пов'язаної із зусиллями Росії з підриву колективної безпеки. Вашингтон, як і раніше, протидіятиме процесам завершення будівництва російського трубопроводу СП-2.
"Секретар Блінкен підкреслив прихильність США до співпраці з союзниками і партнерами з метою протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив нашої колективної безпеки, і в цьому ключі відзначив протидію США трубопроводу "Північний потік 2", - підкреслюється в повідомленні.читайте такожФінішні 80 кілометрів: як перетворити "Північний потік-2" на металобрухт
Раніше американське видання Axios з посиланням на власні джерела повідомило про те, що у Білому домі мають намір відкласти санкції проти компанії Nord Stream 2 AG – оператора Північного потоку-2 – та її керівника Матіаса Варніга. Причиною тому, як стверджують журналісти, є небажання адміністрації Байдена псувати відносини з Німеччиною.
Північний потік-2 новини
- Нові проблеми в будівництві СП-2 виникли у Росії після того, як 1 січня 2021 року набув чинності новий закон про оборонний бюджет США, на базі якого Вашингтон отримав можливість впроваджувати санкції щодо будь-яких фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з проектом Північний потік-2.
- У березні держсекретар Ентоні Блінкен заявляв, що президент США Джо Байден підтримує ідею, згідно з якою будівництво трубопроводу Північний потік-2 має бути зупинено. У Вашингтоні вбачають у реалізації СП-2 серйозні проблеми для України та Польщі.
- У Німеччині 17 травня заявили, що Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії дозволило добудову Північного потоку-2 у виключній економічній зоні держави. За словами генерального консула ФРН у Єкатеринбурзі Матіаса Крузе, залишилося добудувати ще 80 кілометрів трубопроводу СП-2.