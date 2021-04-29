Софія підозрює росіян в організації вибухів на складах зі зброєю для України

Росіяни перебували на території країни в дні, коли сталися вибухи, кажуть у болгарській прокуратурі.
Болгарська прокуратура підозрює шістьох громадян Росії в організації серії вибухів, скоєних в період з 2011 по 2020 роки на збройових заводах країни, де зберігався товар продавця зброї Емільян Гебрева.
За словами прес-секретаря головного прокурора республіки Сійки Мілєвої, організатори злочинів переслідували чітку мету, тому у чотирьох вибухів була одна схожість: всі вони були спрямовані на знищення продукції, яка повинна була вивозитися на Україну і в Грузію, повідомляти Болгарське національне телебачення.
"На підставі даних розслідування можна зробити обґрунтоване припущення про взаємозв'язок між вибухами в Болгарії, спробі отруєння трьох болгарських громадян і вибухами в інших країнах", - підкреслила вона.
Мілєва уточнила, що болгарські правоохоронці припускають причетність шістьох громадян Росії до вибухів і спробі замаху на Омеляна Гебрева. За попередніми даними, росіяни перебували на території Болгарії в дні, коли відбулися вищезгадані події.
У свою чергу збройова компанія EMCO, яка належить болгарському бізнесменові Емільяну Гебреву, прокоментували повідомлення прокуратури Болгарії про розслідування вибухів на збройових заводах і складах країни в період з 2011 по 2020 рік.
Як повідомляє Болгарське національне радіо, в заяві компанії не підтвердили інформацію про те, що підірвані боєприпаси призначалися для експорту.
Також фірма Гебрева спростувала заяву про те, що компанія має відношення до вибухів на заводі ВМЗ — Сопот в 2015 році.
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Отруєння Гебрева:
Болгарська прокуратура звинуватила трьох співробітників частини 29155 ГРУ РФ в отруєнні Гебрева і видала ордери на їх арешт.
Було опубліковано відповідне відео, на якому був зображений один з нападників.
Кілер намазував імовірно отруйною речовиною дверні ручки автомобілів, що належать Гебреву, його синові і старшому менеджеру, в гаражі недалеко від їх офісів в Софії.
Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:
Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни після заяви про причетність спецслужб РФ до вибухів на складах з озброєнням.
У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.
"Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.
Що сталося в Чехії в 2014 році
- 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.
- На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.
- Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.
- У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.