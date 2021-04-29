Софія підозрює росіян в організації вибухів на складах зі зброєю для України

Емільян Гебрев / Скріншот

Болгарська прокуратура підозрює шістьох громадян Росії в організації серії вибухів, скоєних в період з 2011 по 2020 роки на збройових заводах країни, де зберігався товар продавця зброї Емільян Гебрева.

За словами прес-секретаря головного прокурора республіки Сійки Мілєвої, організатори злочинів переслідували чітку мету, тому у чотирьох вибухів була одна схожість: всі вони були спрямовані на знищення продукції, яка повинна була вивозитися на Україну і в Грузію, повідомляти Болгарське національне телебачення.

"На підставі даних розслідування можна зробити обґрунтоване припущення про взаємозв'язок між вибухами в Болгарії, спробі отруєння трьох болгарських громадян і вибухами в інших країнах", - підкреслила вона.

Мілєва уточнила, що болгарські правоохоронці припускають причетність шістьох громадян Росії до вибухів і спробі замаху на Омеляна Гебрева. За попередніми даними, росіяни перебували на території Болгарії в дні, коли відбулися вищезгадані події.

У свою чергу збройова компанія EMCO, яка належить болгарському бізнесменові Емільяну Гебреву, прокоментували повідомлення прокуратури Болгарії про розслідування вибухів на збройових заводах і складах країни в період з 2011 по 2020 рік.

Як повідомляє Болгарське національне радіо, в заяві компанії не підтвердили інформацію про те, що підірвані боєприпаси призначалися для експорту.

Також фірма Гебрева спростувала заяву про те, що компанія має відношення до вибухів на заводі ВМЗ — Сопот в 2015 році.

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Отруєння Гебрева:

Болгарська прокуратура звинуватила трьох співробітників частини 29155 ГРУ РФ в отруєнні Гебрева і видала ордери на їх арешт.

Було опубліковано відповідне відео, на якому був зображений один з нападників.

Кілер намазував імовірно отруйною речовиною дверні ручки автомобілів, що належать Гебреву, його синові і старшому менеджеру, в гаражі недалеко від їх офісів в Софії.

Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:

Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни після заяви про причетність спецслужб РФ до вибухів на складах з озброєнням.

У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.

"Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.

Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.

Що сталося в Чехії в 2014 році