Соратника Березовського і критика Путіна задушили - висновок суду Лондона

Микола Глушков був убитий в 2018 році в Лондоні / Reuters

Колишній бізнес-партнер Бориса Березовського і топ-менеджер Аерофлоту Микола Глушков, який критикував президента РФ Володимира Путіна і жив у вигнанні у Великій Британії, був задушений в його власному будинку.

До такого висновку прийшов Коронерський суд Лондона, передає ВВС.

68-річний Глушков 12 березня 2018 року повинен був з'явитися в комерційному суді Лондона. Однак дочка Наталя знайшла його мертвим в Нью-Молдені на південному заході Лондона.

Смерть Глушкова була представлена як самогубство. Британська поліція почала розслідування за фактом смерті Глушкова, кваліфікувавши її як вбивство.

Зараз стало відомо, що Коронерському суду Західного Лондона представили докази того, що в смерті Глушкова брала участь якась "третя сторона".

Патологоанатом повідомив суду, що "заподіяні пошкодження могли бути викликані тим, що якийсь чоловік тримав Глушкова за шию, перебуваючи позаду нього".

"Немає травм, що дозволяють припустити тривалу сутичку з третьою стороною, а також відсутні травми захисного характеру на верхніх кінцівках", - сказав він у суді.

"З усієї документації, зібраних доказів, Микола Глушков помер в результаті умисного вбивства", - йдеться у висновку коронера.

Довідка. Микола Глушков - російський менеджер, один з найближчих соратників Бориса Березовського. Влада Російської Федерації звинувачувала його у великому розкраданні коштів компанії на посаді заступника директора Аерофлоту. В останні роки життя Глушков жив у Лондоні, де отримав політичний притулок.

У 2017 році він був засуджений заочно російським судом на вісім років позбавлення волі.

У 2011 році він передав докази для судової справи, порушеної за поданням Бориса Березовського проти російського олігарха Романа Абрамовича, який залишився в хороших відносинах з Кремлем.

Бориса Березовського знайшли мертвим у березні 2013 року в будинку його колишньої дружини в Беркширі. Поліція заявила, що він покінчив життя самогубством. Глушков тоді заявляв, що не вірить у самогубство Березовського і вважав, що колишнього олігарха вбили.

12 березня 2018 року Глушков помер за загадкових обставин. Його дочка Наталя, яка виявила тіло свого батька, говорила, що побачена нею картина була "дешевим інсценуванням самогубства".

До слова, Глушков помер за тиждень після отруєння "Новачком" в Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.