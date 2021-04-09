Стан Навального: результати МРТ й серйозна загроза

Лікар попередив, що в Олексія Навального можуть віднятися кінцівки / Reuters

У РФ лікарі виправної колонії №2 (знаходиться у місті Покров) повідомили ув'язненому російському опозиціонеру Олексію Навальному, що завдяки магнітно-резонансній томографії у нього виявили дві хребетні грижі. Хірург-онколог, професор В'ячеслав Єгоров попередив, що у політика можуть віднятися кінцівки.

Через грижу кінцівки людини можуть втратити чутливість, розповів лікар в ефірі програми Теперішній Час.

На його думку, у колонії лікарі не можуть надати реальну допомогу людині з грижею.

"...раптово у людини з'являються болі, вони пов'язані з тим, що грижа, тобто міжхребцевий хрящ, мігрує за межі того місця, де він знаходиться, і може здавлювати корінці нервів, а це своєю чергою може призводити до безповоротної втрати функції м'язів...", – попередив співрозмовник.

Адвокат політика Ольга Михайлова сказала, що її підзахисний перебуває у медсанчастині, пише ТАСС. Юрист додала, що у Навального температура 37,9. У політика був кашель, йому зробили тест на коронавірус COVID-19, і він дав негативний результат.

Раніше Михайлова розповідала, що в опозиціонера почала пропадати чутливість рук.

Прихильники політика повідомляли, що у нього були сильні болі у спині, віднімалася нога й при цьому йому не надавали належну медичну допомогу. Пізніше Навальний оголосив голодування – вимагав, щоб його оглянув лікар не з колонії.

Чому Олексій Навальний потрапив у колонію, і що цьому передувало