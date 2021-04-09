Стан Навального: результати МРТ й серйозна загроза

Навальний з температурою знаходиться у медсанчастині колонії, поділилася його адвокат.
У РФ лікарі виправної колонії №2 (знаходиться у місті Покров) повідомили ув'язненому російському опозиціонеру Олексію Навальному, що завдяки магнітно-резонансній томографії у нього виявили дві хребетні грижі. Хірург-онколог, професор В'ячеслав Єгоров попередив, що у політика можуть віднятися кінцівки.
Через грижу кінцівки людини можуть втратити чутливість, розповів лікар в ефірі програми Теперішній Час.
На його думку, у колонії лікарі не можуть надати реальну допомогу людині з грижею.
"...раптово у людини з'являються болі, вони пов'язані з тим, що грижа, тобто міжхребцевий хрящ, мігрує за межі того місця, де він знаходиться, і може здавлювати корінці нервів, а це своєю чергою може призводити до безповоротної втрати функції м'язів...", – попередив співрозмовник.
Адвокат політика Ольга Михайлова сказала, що її підзахисний перебуває у медсанчастині, пише ТАСС. Юрист додала, що у Навального температура 37,9. У політика був кашель, йому зробили тест на коронавірус COVID-19, і він дав негативний результат.
Раніше Михайлова розповідала, що в опозиціонера почала пропадати чутливість рук.
Прихильники політика повідомляли, що у нього були сильні болі у спині, віднімалася нога й при цьому йому не надавали належну медичну допомогу. Пізніше Навальний оголосив голодування – вимагав, щоб його оглянув лікар не з колонії.
Чому Олексій Навальний потрапив у колонію, і що цьому передувало
- У серпні минулого року Навальний пережив отруєння речовиною з групи Новачок і проходив лікування у берлінській клініці Шаріте.
- Опозиціонер звинуватив у причетності до отруєння президента Росії Володимира Путіна.
- У січні 2021 року політик повернувся у Росію та був затриманий. Пізніше його заарештував суд. Підставою для арешту стало те, що у РФ його оголошено у розшук наприкінці грудня минулого року.
- Опозиціонера звинуватили у тому, що він нібито ухилявся від заходів, які пов'язані з умовною судимістю у справі компанії Ів Роше.
- На початку лютого суд засудив Навального до 3,5 років колонії загального режиму.
- Західні країни заступилися за політика, вимагали звільнити його, а потім запровадили санкції проти Росії.