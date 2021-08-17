Сотні афганських біженців прорвалися на американський вантажний літак: їх евакуювали з Кабула

США повинні залишити територію Афганістану до 31 серпня / Reuters

Вчора світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила та шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.

Сьогодні ж з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця.

На борт не планували брати стільки біженців, але екіпаж все ж не став висаджувати людей силою, а ухвалив рішення вилітати, передає Defence One.

Літак приземлився в аеропорту Катару.

"Приблизно 640 афганських цивільних осіб зійшли з літака, коли він прибув до пункту призначення", — зазначив представник оборонного відомства США на умовах анонімності.

Реклама

За словами експертів, в умовах надзвичайних ситуацій на борт літак садять стільки людей, скільки влізе. Так, в 2013 році після руйнівного тайфуну на Філіппінах один із C-17, що базувався на Гаваях, евакуював одразу 670 осіб.

На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця / Фото Reuters

Що зараз відбувається в Афганістані

Афганістан перейшов під управління Талібану, після чого багато країн евакуювали свої посольства. У Кабулі залишилися посольства лише трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану, передає BBC.

Індія стала останньою країною, яка евакуювала співробітників свого посольства з Кабула.

Росія раніше заявила про намір лише частково евакуювати своїх співробітників.

Посольство Китаю не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".

У свою чергу Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.

Тим часом таліби оголосили "загальну амністію" для колишніх урядовців. Їх закликали відновити роботу в держустановах, передає AFP.

Таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".

"Для всіх оголошено загальну амністію... тож, ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", - йдеться в заяві.

Водночас західні ЗМІ пишуть, що в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії та спецслужб.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про виведення свого військового контингенту з Афганістану. Повністю американські сили повинні залишити територію країни до 31 серпня.

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни, нібито вилетівши в Узбекистан, але там цю інформацію не підтверджують. Деякі ЗМІ повідомляють, що його літак покружляв над Ташкентом і полетів на Оман.

16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн. Зараз на території Афганістану перебувають ще 50 українців. Дипломати вирішують, як вивезти тих, хто хоче виїхати.

Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані.

Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу Афганістану і озвучив основні тези щодо ситуації, що склалася із захопленням влади в країні Талібаном.

За його словами, "те, що відбувається в Афганістані засмучує, але жалю про рішення вивести війська немає". Байден зазначив, що мета операції США в Афганістані була в тому, щоби запобігти терактам щодо Штатів, і на даний момент її досягнуто. Глава Білого дому також додав, що "американські військові не повинні гинути у війні, яку не хочуть вести афганські сили".