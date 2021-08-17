Сотні афганських біженців прорвалися на американський вантажний літак: їх евакуювали з Кабула

У США похвалилися, що вантажний літак C-17 Globemaster III евакуював 640 жителів Афганістану. Ще вчора люди чіплялися за шасі та гинули, падаючи з висоти.
Вчора світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила та шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.
Сьогодні ж з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця.
На борт не планували брати стільки біженців, але екіпаж все ж не став висаджувати людей силою, а ухвалив рішення вилітати, передає Defence One.
Літак приземлився в аеропорту Катару.
"Приблизно 640 афганських цивільних осіб зійшли з літака, коли він прибув до пункту призначення", — зазначив представник оборонного відомства США на умовах анонімності.
За словами експертів, в умовах надзвичайних ситуацій на борт літак садять стільки людей, скільки влізе. Так, в 2013 році після руйнівного тайфуну на Філіппінах один із C-17, що базувався на Гаваях, евакуював одразу 670 осіб.
Що зараз відбувається в Афганістані
Афганістан перейшов під управління Талібану, після чого багато країн евакуювали свої посольства. У Кабулі залишилися посольства лише трьох країн - Росії, Китаю і Пакистану, передає BBC.
Індія стала останньою країною, яка евакуювала співробітників свого посольства з Кабула.
Росія раніше заявила про намір лише частково евакуювати своїх співробітників.
Посольство Китаю не прокоментувало свої подальші плани, але попередило місцевих китайських жителів "приділяти пильну увагу ситуації з безпекою".
У свою чергу Індонезія заявила, що збереже "невелику дипломатичну місію" в країні, хоча також евакуює своє посольство.
Тим часом таліби оголосили "загальну амністію" для колишніх урядовців. Їх закликали відновити роботу в держустановах, передає AFP.
Таліби обіцяють, що в Кабул повернеться "повсякденне життя".
"Для всіх оголошено загальну амністію... тож, ви повинні почати своє повсякденне життя з повною впевненістю", - йдеться в заяві.
Водночас західні ЗМІ пишуть, що в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії та спецслужб.
Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:
Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про виведення свого військового контингенту з Афганістану. Повністю американські сили повинні залишити територію країни до 31 серпня.
15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни, нібито вилетівши в Узбекистан, але там цю інформацію не підтверджують. Деякі ЗМІ повідомляють, що його літак покружляв над Ташкентом і полетів на Оман.
16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн. Зараз на території Афганістану перебувають ще 50 українців. Дипломати вирішують, як вивезти тих, хто хоче виїхати.
Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані.
Президент США Джо Байден звернувся до нації з приводу Афганістану і озвучив основні тези щодо ситуації, що склалася із захопленням влади в країні Талібаном.
За його словами, "те, що відбувається в Афганістані засмучує, але жалю про рішення вивести війська немає". Байден зазначив, що мета операції США в Афганістані була в тому, щоби запобігти терактам щодо Штатів, і на даний момент її досягнуто. Глава Білого дому також додав, що "американські військові не повинні гинути у війні, яку не хочуть вести афганські сили".
Талібан
У перекладі "студенти", "учні медресе". Це ісламістська терористична організація, що зародилася в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, передає Вікіпедія. Правила Афганістаном з 1996 по 2001 рік і з 2021 року, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.
Ісламський Емірат Афганістан (1996-2001) дипломатично був визнаний трьома державами: Об'єднаними Арабськими Еміратами, Пакистаном і Саудівською Аравією.
Після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року Талібан почав наступ на позиції афганської армії та до серпня встановив контроль над більшою частиною території Афганістану.
15 серпня Талібан зайняв Кабул і оголосив про встановлення контролю на всій території країни.
На підконтрольних територіях Талібан запроваджує норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Під забороною перебуває телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, алкоголь, комп'ютери та Інтернет, шахи, біле взуття, обговорення сексу у відкритій формі й багато іншого.
Чоловікам слід було обов'язково носити бороду певної довжини. Жінкам не дозволяли працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, був значно обмежений доступ жінок до освіти.