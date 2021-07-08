Сотні мігрантів мчать від режиму Лукашенка: в країні ЄС оголосили про війська біля кордонів Білорусі

Литва відправить війська на кордон з Білоруссю, щоб зупинити нелегальну міграцію / Прикордонкомітет Білорусі

Литва має намір встановити стіну на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів з республіки. Для того, щоб стримати наплив людей, Вільнюс посилить присутність військ на литовсько-білоруському кордоні. Держава розглядає ситуацію з посиленням нелегальної міграції як гібридну агресію з боку Мінська. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.

"Сам процес ми розглядаємо як гібридну агресію, навіть не проти Литви, а проти ЄС в цілому, яка, мабуть, заснована на принциповій позиції ЄС і Литви щодо фальсифікації результатів виборів і придушення громадянського суспільства, санкцій", - цитує її видання 15 min.

Згідно з її заявою, дії білоруського правлячого режиму сприяють посиленню нелегальної міграції, а умови для незаконного перетину кордону створюються спеціально, щоб дестабілізувати ситуацію у литовській державі.читайте такожУ Литві розкритикували ЄС через Білорусь і зробили Брюсселю попередження

"За цим ми бачимо мету завдати шкоди нашій країні і дестабілізувати ситуацію", - уточнила прем'єрка.

Також вона сказала, що у зв'язку зі сформованими обставинами Литва направить свої збройні сили на литовсько-білоруський кордон і побудує там стіну.

"Почнеться розгортання додаткового фізичного бар'єру між Литвою і Білоруссю. Це буде знаком і стримуючим фактором для організаторів нелегальних міграційних потоків", - підкреслила Інгріда Шимоніте.

Проблеми з нелегальною міграцією у Литві