Сотні мігрантів мчать від режиму Лукашенка: в країні ЄС оголосили про війська біля кордонів Білорусі

У Литві заявили про гібридну агресію з боку Білорусі і мають намір побудувати стіну на кордоні з республікою.
Литва має намір встановити стіну на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів з республіки. Для того, щоб стримати наплив людей, Вільнюс посилить присутність військ на литовсько-білоруському кордоні. Держава розглядає ситуацію з посиленням нелегальної міграції як гібридну агресію з боку Мінська. Про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте.
"Сам процес ми розглядаємо як гібридну агресію, навіть не проти Литви, а проти ЄС в цілому, яка, мабуть, заснована на принциповій позиції ЄС і Литви щодо фальсифікації результатів виборів і придушення громадянського суспільства, санкцій", - цитує її видання 15 min.
Згідно з її заявою, дії білоруського правлячого режиму сприяють посиленню нелегальної міграції, а умови для незаконного перетину кордону створюються спеціально, щоб дестабілізувати ситуацію у литовській державі.читайте такожУ Литві розкритикували ЄС через Білорусь і зробили Брюсселю попередження
"За цим ми бачимо мету завдати шкоди нашій країні і дестабілізувати ситуацію", - уточнила прем'єрка.
Також вона сказала, що у зв'язку зі сформованими обставинами Литва направить свої збройні сили на литовсько-білоруський кордон і побудує там стіну.
"Почнеться розгортання додаткового фізичного бар'єру між Литвою і Білоруссю. Це буде знаком і стримуючим фактором для організаторів нелегальних міграційних потоків", - підкреслила Інгріда Шимоніте.
Проблеми з нелегальною міграцією у Литві
- Уряд Литовської республіки 2 липня оголосив надзвичайний стан в країні через потік нелегальних мігрантів, які потрапляють на територію держави з Білорусі. За приблизними оцінками, у день білорусько-литовський кордон можуть перетинати понад 150 осіб.
- Глава Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на такі звинувачення заявив, що Мінськ більше не має наміру тримати в своїй країні нелегалів, тому що у держави через санкції Заходу немає на це грошей.
- У зв'язку з такою ситуацією Фінляндія прийняла рішення відправити додаткові сили до Литви і Латвії з метою організації посиленого контролю прикордонних пунктів з білоруською республікою.