Сотні тисяч доз: у Білому домі підтвердили, що дадуть Україні вакцину від COVID-19

Особисто прессекретар Білого дому Джен Псакі підтвердила - питання з поставками американських вакцин від коронавірусу COVID-19 практично вирішене.
Влада США бажає надати Україні 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це розповіла прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляється на сайті відомства.
Вона каже, що в ході недавніх переговорів президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена були проговорені питання:
- стратегічного партнерстві на підтримку плану Зеленського щодо боротьби з корупцією;
- реалізації програми реформ, заснованої на загальних демократичних цінностях;
- євроатлантичних прагненнях України.
Вони також обговорили необхідність співпраці в питаннях енергетичної безпеки та боротьби з коронавірусом COVID-19 − включаючи плани США надати Україні 900 тисяч доз вакцини.
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Нагадаємо, раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.
26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.
Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемії COVID-19.