Сотні тисяч доз: у Білому домі підтвердили, що дадуть Україні вакцину від COVID-19

У Білому домі підтвердили, що дадуть Україні вакцину від COVID - 19 / Reuters

Влада США бажає надати Україні 900 тисяч доз вакцини від коронавірусу COVID-19. Про це розповіла прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляється на сайті відомства.

Вона каже, що в ході недавніх переговорів президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена були проговорені питання:

стратегічного партнерстві на підтримку плану Зеленського щодо боротьби з корупцією;

реалізації програми реформ, заснованої на загальних демократичних цінностях;

євроатлантичних прагненнях України.

Вони також обговорили необхідність співпраці в питаннях енергетичної безпеки та боротьби з коронавірусом COVID-19 − включаючи плани США надати Україні 900 тисяч доз вакцини.

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Нагадаємо, раніше експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.

26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров'я на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемії COVID-19.