Радбез ООН схвалив важливу резолюцію щодо Афганістану, Росія та Китай не голосували

Радбез ООН прийняв важливу резолюцію / Reuters

Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію щодо Афганістану - вона закликала талібів не заважати жителям країни та іноземцям залишити країну. Документ підтримали 13 з 15 постійних членів Радбезу. Росія і Китай утрималися.

Згідно з резолюцією, схваленою на засіданні Радбезу ООН, проєкт якої підготувала Франція, таліби мають забезпечити доступ до кількох пропускних пунктів виїзду або вильоту з Афганістану, включаючи Міжнародний аеропорт в Кабулі. Всім, хто залишає країну, має бути гарантована повна безпека.

Документ також передбачає активізацію зусиль щодо надання гуманітарної допомоги.

Захоплення талібами Афганістану: про що раніше писав Главред

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і Президентський палац.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

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15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Зараз кількість загиблих в результаті теракту в Кабулі зросла до 200. Серед жертв переважно афганці, які сподівалися потрапити в аеропорт, і військові США. Один з вибухів прогримів біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, де якраз збиралися іноземці. Офіційно відповідальність за вибух вже взяли на себе бойовики Ісламської держави.