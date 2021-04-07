Союзник Києва з Євросоюзу виступить у НАТО з ініціативою щодо України

У НАТО повинні переглянути можливість надання ПДЧ для України - МЗС Литви / Reuters

Литва має намір запропонувати союзникам з Північноатлантичного альянсу надати Україні план дій щодо членства у НАТО. Після того, як механізм ПДЧ буде реалізовано, Україна зможе вступити до колективного блоку безпеки. Це питання вже обговорюється країнами Балтії. Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Найближчим часом ми повинні повідомити колегам, щоб вони переглянули можливість надання ПДЧ Україні... ми почали обговорювати це питання з нашими колегами з країн Балтії, щоб НАТО повторило свою пропозицію про надання Україні плану членства", - цитує дипломата видання BNS.

При цьому він додав, що така ініціатива стане серйозним сигналом для Москви і покаже ставлення країн НАТО до євроатлантичного курсу української держави.читайте такожУ Байдена відреагували на заяву Зеленського про вступ України до НАТО

Крім того, міністерка закордонних справ Іспанії Марія Гонсалес Лая сказала, що питання можливого надання ПДЧ у Північноатлантичному альянсі для України планують обговорити на саміті, який відбудеться в червні.

Інтеграція України до НАТО