СП-2 стане руїною, але загрожуватиме Україні: у Польщі обіцяють потрійний удар по трубі Газпрому

США можуть впровадити санкції проти страхових і сертифікаційних компаній, і тоді запуску СП-2 не відбудеться - журналіст / Reuters

Проект Газпрому Північний потік-2 вже на фініші: газопровід добудовано і очікується його введення до експлуатації. Однак США і Польща можуть вжити низку заходів, які можуть перешкодити запуску труби. Роботу трубопроводу може забракувати Єврокомісія, а якщо магістраль все ж таки впишеться у європейські норми, то вона й зовсім суттєво не загрожуватиме Європі. Втім, для України труба все одно залишиться загрозою. Про це заявив журналіст Войчех Якубік.

У своїй статті для польського порталу BiznesAlert він пише про те, що Варшаві вже вдалося досягти успіху, оскільки її компанія PGNiG отримала доступ до сертифікації компанії-оператора СП-2 Nord Stream 2 AG. Польща, яка не підтримує запуск газопроводу, таким чином зможе у разі необхідності пред'являти претензії до проекту в рамках процедур Єврокомісії та європейських судах.

Крім того, у Польщі вважають перемогою і рішення суду ЄС, згідно з яким інстанція дозволила Газпрому користуватися тільки 50% потужності газопроводу OPAL – сухопутного продовження Північного потоку-1, який йде територією ФРН уздовж кордону з польською державою. В ЄС вважають, що трубопровід не повинен діяти всупереч інтересам країн наднаціонального об'єднання. Це положення Варшава може використовувати і щодо Північного потоку-2, який польська держава вважає загрозою енергобезпеки.читайте такожУдар ЄС по СП-2 потужно посилить Варшаву: Польща оголосила про намір видобувати газ на заході України

Також ще одним додатковим важелем тиску на СП-2, на думку Якубіка, можуть стати санкції Вашингтона. Вони спрямовані на компанії, які прийматимуть рішення щодо страхування та сертифікації трубопроводу Газпрому. Без цих процедур запустити роботу газопроводу не можна. При цьому у Штатах можуть впровадити обмеження й проти 35 офіційних російських осіб, серед яких можуть опинитися керівники Газпрому і Роснефти.читайте такожУдар США по РФ і СП-2: Україна отримає 300$ млн, витіснивши Пекін з Москвою з бізнесу із Вашингтоном

Крім іншого, Якубік також процитував і європарламентаря Райнхарда Бютікофера, який стверджує, що СП-2 ризикує перетворитися на "інвестиційну руїну", оскільки Єврокомісія може заблокувати запуск труби Газпрому.

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Польський журналіст підкреслив, що якщо газопровід адаптують до європейських норм, то він не представлятиме конкретної загрози для Польщі та ЄС, проте його існування, як і раніше, залишиться приводом для занепокоєння в Україні.

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Запуск Північного потоку-2

Керівник Газпрому Олексій Міллер 10 вересня оголосив про завершення будівництва трубопроводу Північний потік-2. Роботи були закінчені о 8:45 за Києвом.

Журналісти Bloomberg писали, що перші постачання газу Північним потоком-2 до Європи планують запустити з 1 жовтня. Українська дипломатка, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль скептично поставилася до такого прогнозу, зазначивши, що подібний сценарій навряд чи можливий, оскільки процедура сертифікації трубопроводу ще не закінчена.

У Газпромі пізніше визнали, що з 1 жовтня запуску СП-2 не буде. Відомості підтвердив голова компанії Олексій Міллер.

У Федеральному мережевому агентстві Німеччини, яке проводитиме сертифікацію газопроводу Північний потік-2, підкреслили, що якщо в Газпромі спробують запустити трубу без отримання всіх документів, то компанії-оператору трубопроводу Nord Stream 2 AG загрожує покарання.