Рятувальники не можуть загасити вогонь: Туреччину і Грецію охопили нові лісові пожежі

На заході і півдні Туреччини в двох провінціях спалахнули нові лісові пожежі. Також нові осередки вогню утворилися в Греції.

Як пише Hürriyet і Ekathimerini, пожежа спалахнула на території Каздаглара в турецькій провінції Баликесір (в районі Едреміт).

Також вогонь виник в районі Саімбейлі, провінція Адана. Причини початку загорянь невідомі.

У Баликесірі до гасіння пожеж залучили 12 вертольотів і три літаки, 140 рятувальників, 30 пожежних машин, автоцистерни і машини постачання. Ситуацію ускладнюють сильний вітер, який поширює вогонь, і крутий рельєф місцевості.

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В Адані з вогнем борються три вертольоти.

Крім того, пожежа спалахнула і в Греції. Перша пожежа почалася вранці в понеділок, 23 серпня, на півдні Евбеї, другого за величиною острова Греції. Друга пожежа сталася в районі Вілії на північний захід від Афін - на території, яка була знищена вогнем минулого тижня.

Влада вже видала розпорядження про евакуацію сіл Вілія і Профітіс-Іліас, приблизно в 50 км від Афін. Також біля першого населеного пункту поліція припинила рух на автодорозі Елевсіне-Тівон.

За словами заступника губернатора Аттики, вогонь охоплює густі ліси і утворює фронт як мінімум на 1,5 км.

Нагадаємо, у Греції спалахнули страшні масштабні пожежі, які знищили не тільки ліси, а й будинки людей. Евакуйовані тисячі людей, сотні будинків і автомобілів згоріли дотла. Є загиблі. Люди рятувалися від вогню на поромах.