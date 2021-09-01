Врятував папір: у Нідерландах кіт два місяці прожив без їжі

Кіт був сильно виснажений / ua.depositphotos.com/

Дивовижний випадок стався в Нідерландах. На щастя, незважаючи на весь його жах, він має сприятливий кінець. Кіт прожив без їжі 52 дні і залишився в живих, пише Dutch News.

Виснажена тварина була знайдена випадковим чином в місті Східам на південному заході країни. Бідний кіт був замкнений в будинку. Господар поїхав ще на початку липня і замкнув його одного без їжі і води. Врятував кота кран, що протікав, з якого він пив воду, і папір, яким харчувався.

Нещодавно будинок купили і таким чином виявили бідну тварину. Співробітники ветеринарної швидкої допомоги провели аналіз екскрементів і з'ясували, що кіт харчувався папером.

Кіт вже отримав нову кличку - Фінн. Його стан поліпшується. Однак тепер він боїться людей.

А ось попереднього власника будинку чекає покарання за такого роду знущання. Поліція вже розпочала його пошуки.

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