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Через 20 років ФБР розсекретило документ щодо терактів 11 вересня

12 вересня 2021, 11:19

Немає жодних доказів того, що уряд Саудівської Аравії як установа або вищі саудівські офіційні особи індивідуально фінансували атаки.

теракт 11 вересня
Через 20 років ФБР розсекретило документ щодо терактів 11 вересня / Фото Reuters

Федеральне бюро розслідувань після 20 років, що минули з дня кривавого теракту в США 11 вересня, нарешті, опублікувало доповідь у цій справі. Документ розповідає, хто надав матеріально-технічну підтримку саудівським викрадачам літаків перед жахливим терактом.

Як повідомляє Associated Press, матеріали справи розсекретили в межах указу президента США Джо Байдена у 20-ту річницю з дня трагедії.

У документі прописується інтерв'ю 2015 року з людиною, яка подавала заяву на отримання громадянства США і кілька років тому неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії. За словами слідчих, вони надали істотну матеріально-технічну підтримку кільком викрадачам літаків.

Слід Саудівської Аравії

У звіті комісії з терактів 11 вересня не було виявлено "жодних доказів того, що уряд Саудівської Аравії як установа або вищі саудівські офіційні особи індивідуально фінансували" атаки, організовані "Аль-Каїдою".

Однак комісія відзначила ймовірність того, що це могли зробити благодійні організації, спонсоровані урядом Саудівської Аравії.

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Викрадачі літака

Особливу увагу ФБР приділило першим двом викрадачам, які прибули в США. Йдеться про:

  • Навафе аль-Хазме;
  • Халіде аль-Міхдхаре.

У лютому 2000 року, незабаром після прибуття до Південної Каліфорнії, вони зустріли в ресторані громадянина Саудівської Аравії на ім'я Омар аль-Баюмі, який допоміг їм знайти та орендувати квартиру в Сан-Дієго, мав зв'язки з урядом Саудівської Аравії і раніше привертав увагу ФБР.

Чому це важливо

Рідні загиблих унаслідок терактів 11 вересня 20 років вимагали від влади оприлюднити засекречений розділ звіту. На думку низки американських політиків, а також родичів загиблих у терактах, засекречені 28 сторінок документа могли містити дані, що особи, пов'язані з владою Саудівської Аравії і які підтримували зв'язок з виконавцями терактів, знали про їхні наміри здійснити теракти.

Теракт 11 вересня у США

11 вересня 2001 року в США стався наймасштабніший теракт в історії людства. Його жертвами стали 2 977 осіб.

Терористи захопили літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines, а потім направили їх у Північну і Південну вежі комплексу Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Як результат вежі-близнюки обвалилися.

Третій літак викрадачі направили в будівлю Пентагону. А пасажири і команда четвертого авіалайнера, дізнавшись про інші теракти, атакували викрадачів і довели літак до катастрофи в безлюдному полі.

За атаки відповідальною була Аль-Каїда. Виконавцями були 19 осіб, з них 15 – піддані Саудівській Аравії.

Нагадаємо, раніше Секретна служба США оприлюднила архівні фото, які в той трагічний день в Нью-Йорку зняли її співробітники. Частину з цих фотографій ніколи раніше не оприлюднювали.

На фотографіях - моменти після вибуху, руйнування Всесвітнього торгового центру. А також багато фото рятувальників, поліцейських і лікарів, які робили все можливе, щоб рятувати людські життя.

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