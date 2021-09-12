Через 20 років ФБР розсекретило документ щодо терактів 11 вересня / Фото Reuters

Федеральне бюро розслідувань після 20 років, що минули з дня кривавого теракту в США 11 вересня, нарешті, опублікувало доповідь у цій справі. Документ розповідає, хто надав матеріально-технічну підтримку саудівським викрадачам літаків перед жахливим терактом.

Як повідомляє Associated Press, матеріали справи розсекретили в межах указу президента США Джо Байдена у 20-ту річницю з дня трагедії.

У документі прописується інтерв'ю 2015 року з людиною, яка подавала заяву на отримання громадянства США і кілька років тому неодноразово контактувала з громадянами Саудівської Аравії. За словами слідчих, вони надали істотну матеріально-технічну підтримку кільком викрадачам літаків.

Слід Саудівської Аравії

У звіті комісії з терактів 11 вересня не було виявлено "жодних доказів того, що уряд Саудівської Аравії як установа або вищі саудівські офіційні особи індивідуально фінансували" атаки, організовані "Аль-Каїдою".

Однак комісія відзначила ймовірність того, що це могли зробити благодійні організації, спонсоровані урядом Саудівської Аравії.

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Викрадачі літака

Особливу увагу ФБР приділило першим двом викрадачам, які прибули в США. Йдеться про:

Навафе аль-Хазме;

Халіде аль-Міхдхаре.

У лютому 2000 року, незабаром після прибуття до Південної Каліфорнії, вони зустріли в ресторані громадянина Саудівської Аравії на ім'я Омар аль-Баюмі, який допоміг їм знайти та орендувати квартиру в Сан-Дієго, мав зв'язки з урядом Саудівської Аравії і раніше привертав увагу ФБР.

Чому це важливо

Рідні загиблих унаслідок терактів 11 вересня 20 років вимагали від влади оприлюднити засекречений розділ звіту. На думку низки американських політиків, а також родичів загиблих у терактах, засекречені 28 сторінок документа могли містити дані, що особи, пов'язані з владою Саудівської Аравії і які підтримували зв'язок з виконавцями терактів, знали про їхні наміри здійснити теракти.

Теракт 11 вересня у США

11 вересня 2001 року в США стався наймасштабніший теракт в історії людства. Його жертвами стали 2 977 осіб.

Терористи захопили літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines, а потім направили їх у Північну і Південну вежі комплексу Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Як результат вежі-близнюки обвалилися.

Третій літак викрадачі направили в будівлю Пентагону. А пасажири і команда четвертого авіалайнера, дізнавшись про інші теракти, атакували викрадачів і довели літак до катастрофи в безлюдному полі.

За атаки відповідальною була Аль-Каїда. Виконавцями були 19 осіб, з них 15 – піддані Саудівській Аравії.

Нагадаємо, раніше Секретна служба США оприлюднила архівні фото, які в той трагічний день в Нью-Йорку зняли її співробітники. Частину з цих фотографій ніколи раніше не оприлюднювали.

На фотографіях - моменти після вибуху, руйнування Всесвітнього торгового центру. А також багато фото рятувальників, поліцейських і лікарів, які робили все можливе, щоб рятувати людські життя.