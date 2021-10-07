Одразу три європейські країни призупинили щеплення молоді вакциною Moderna

Швеція, Данія і Норвегія обмежили щеплення covid-вакциною від Moderna / Reuters

Три скандинавських держави в середу, 6 жовтня, призупинили використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna серед молодих людей. Причиною є повідомлення про рідкісні випадки серцевих захворювань серед вакцинованих.

Так, у Швеції призупинили використання препарату серед людей молодше 30 років. У Данії вакцину поки не використовуватимуть серед неповнолітніх, а Норвегія закликала тих, хто молодше 30 років, щепитися Pfizer, повідомляє The Associated Press.

Пізніше сьогодні про подібний крок також повинні оголосити у Фінляндії. Зазначається, що три країни прийняли рішення про вакцину Moderna, спираючись на неопубліковане дослідження, проведене спільно з Міністерством охорони здоров'я Швеції. Експерти виявили, що серед молодих людей спостерігається "підвищений ризик побічних ефектів, зокрема запалення серцевого м'яза або перикарда".

Міокардит і перикардит – це запальні захворювання серця. Симптоми можуть відрізнятися, але часто ці хвороби викликають у людей задишку, сильне серцебиття, яке може бути нерегулярним, і біль у грудях.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл своєю чергою заявив, що влада "пильно стежать за ситуацією і роблять негайні дії", щоб забезпечити як безпеку, так і ефективність вакцинації.

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Це вже не перше повідомлення про можливі серцеві ускладнення після щеплення цим препаратом. Ще в червні Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили про зв'язок між запаленням серця та застосуванням вакцин Pfizer та Moderna.

Тоді регулятор зазначив, що після другої дози щеплення вакцинами Pfizer і Moderna у чоловіків у віці від 12 до 24 років, спостерігалися проблеми з серцем. Всього було зафіксовано 283 випадки захворювання.