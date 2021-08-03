Середнім пальцем помахав і багаж із собою забрав: у Польщі пілот не пустив на літак 30 пасажирів

У Гданську літак Ryanair полетів з багажем без 30 пасажирів - ЗМІ / Reuters

В аеропорту польського міста Гданськ стався скандал: 30 пасажирів, у яких на руках були квитки на літак рейсу Ryanair до Болгарії, не змогли дістатися до пункту призначення, тому що їх не пустили на борт. Пілот заявив, що він спізнюється на 1,5 години, і не має наміру нікого пускати до салону авіалайнера. До того ж він показав їм середній палець і полетів, причому разом з багажем людей.

Як повідомляє RMF FM, інцидент трапився 1 серпня, в неділю. Пасажири прибули за 2,5 години до вильоту. Спочатку проблеми були зі здачею багажу на пункті реєстрації, проте речі у них все ж забрали, після чого видали посадочні талони. Люди пройшли і паспортний контроль.

Їх увесь час запевняли, що з посадкою на рейс все буде добре, а багаж не полетить без господарів. Однак одного моменту пілот вирішив припинити посадку. Перед входом на літак він сказав туристам, що спізнюється на півтори години і до салону більше не пустить жодного.

"Він помахав нам середнім пальцем і полетів. З нашим багажем... Де особиста культура пілота, а я думаю, що він освічена людина, яка повинна бути зовсім іншою", - сказав один з пасажирів.

Як розповіли люди, в аеропорту їм запропонували поміняти квитки на наступний рейс. Але полетіти можна тільки через 4 дні після запланованого виходу. Одна з пасажирок розповіла, що вона і її друзі втратили через цей інцидент 10-15 тисяч злотих.

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"Я розумію, що щось могло статися, але просто всі махнули рукою і залишили нас одних", - сказала жінка, яка не потрапила на літак.

В аеропорту Гданська, коментуючи інцидент, сказали, що обставини ситуації з'ясовуються. Як розповів торговий агент, рішення заборонити посадку було прийнято авіакомпанією Ryanair, якій і слід висувати претензії.читайте також"Намордниками хочуть задавити": українка влаштувала скандал у літаку через маску

"Нам дуже шкода, що деякі пасажири не вилетіли з нашого аеропорту до Бургасу. Було близько 30 осіб. Ми весь час пояснюємо обставини. Ми розмовляємо з торговим агентом, який працює в аеропорту Гданська від імені Ryanair. Ми отримали інформацію від агента з обслуговування авіакомпанії Ryanair, що рішення про те, що близько 30 пасажирів не вилетіли до Бургасу, було рішенням авіакомпанії, і наразі всі скарги повинні направлятися до авіакомпанії", - підкреслили в пресслужбі аеропорту.

Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що 30 українців зіткнулися з проблемою під час вильоту з польського міста Познань до Одеси. Пілот сказав, що він "тут головний" і "король літака", після чого пасажирів не пустили на борт. Примітно, що це теж був літак рейсу Ryanair.