США дасть Україні 60 млн доларів : на які цілі підуть гроші / Reuters

Американський президент Джо Байден розпорядився виділити допомогу Україні в розмірі 60 мільйонів доларів США. Як повідомляють в пресслужбі Білого дому гроші будуть виділені коштом бюджету Пентагону (Міністерства оборони).

У Меморандумі, який 27 серпня вже підписав президент США, йдеться, що офіційний Вашингтон виділяє 60 млн доларів Україні на потреби оборони.

"Наявною у мене відповідно до Конституції Сполучених Штатів Америки владою, Я делегую державному секретарю повноваження направити виділення коштів на суму до 60 мільйонів доларів США на оборонні вироби і послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні", ‒ йдеться в меморандумі.

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Нагадаємо, раніше, 21 липня, в Білому домі офіційно заявили, що президент України Володимир Зеленський запрошений з візитом до Вашингтона на 30 Серпня. Очікується, що в ході переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом він повинен обговорити питання газопроводу Північний потік-2 і проблему врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Президент Зеленський стверджував, що на зустрічі з Байденом у Вашингтоні він має намір попросити главу американської держави взяти участь у переговорах по Донбасу. Ідею можна реалізувати на базі нормандського формату в тому випадку, якщо ініціативу підтримають Німеччина, Франція і Росія.

Пізніше колишній посол США в РФ Майкл Макфол заявив, що американцям зараз пора проявити "неабияку рішучість у захисті демократії та безпеки" щодо роз'єднаної України.