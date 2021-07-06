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США і бойовики "ЛДНР" за столом перемовин: у Лаврова вибухнули вимогою щодо Донбасу

6 липня 2021, 15:18

Москва готова до участі США у перемовинах щодо Донбасу, якщо такий сценарій відповідатиме інтересам Кремля.

Байден, Путін
Байден і Путін ні про що не домовилися щодо Донбасу - МЗС Росії / Фото Reuters

У МЗС Росії не виключають підключення Сполучених Штатів до перемовин щодо Донбасу. Такий сценарій розвитку подій залежить від того, кого делегує Вашингтон в процес з врегулювання конфлікту, і чи буде точка зору американців відповідати позиції російської держави. Москва направила США, Франції та Німеччині пропозицію щодо проведення зустрічі в нормандському форматі за участю представників бойовиків "ЛНР" і "ДНР", проте відповіді так і не отримала. Про це заявили представники російського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляє РИА Новости, заступник голови російського МЗС Сергій Рябков сказав, що підключення Штатів до перемовин щодо Донбасу залежить від того, чи погодиться Вашингтон на умови Росії. Наразі американці не демонструють такого прагнення.

"Жодного бажання рахуватися з нашими підходами і з нашими оцінками ми не спостерігаємо. Природно, з такою позицією, складно собі уявити, конструктивний американський внесок у роботу, наприклад, в мінському форматі. Хоча в минулому, досвід підключення американців до цих зусиль був", - стверджує дипломат.

За його словами, на зустрічі Байдена і Путіна сторонам не вдалося про щось домовитися щодо Донбасу. Росія може погодитися на участь США у перемовинах щодо врегулювання військового конфлікту на сході України, але все залежить від того, хто буде представлений в процесі з боку Вашингтона.читайте такожУгода Байдена і Путіна щодо Донбасу: дипломат розкрив нову стратегію Кремля щодо України

"Це залежить від того, кого конкретно з американської сторони буде призначено головним координатором відповідних зусиль. Наразі чіткості щодо цього немає. І саміт у Женеві не додав жодних штрихів до цієї картини - чорно-білої і одновимірної. Ми зі свого боку нічого не виключаємо. Все залежить від того, чи вийде у американців сформувати більш об'ємний, предметний, тверезий, спокійний і відповідальний підхід до всього того, що відбувається і на Донбасі і навколо України в цілому", - сказав Рябков, додавши, що для участі США у вирішенні військового конфлікту повинні відбутися зміни у точці зору Вашингтона на проблему Донбасу.

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Інший представник МЗС РФ - заступник міністра Андрій Руденко - зазначив, що Росія запропонувала США, Франції та Німеччини організувати зустріч за участю бойовиків "ЛДНР". Однак відповіді на таку ініціативу не послідувало.читайте такожФранція і Німеччина – тільки посередники: Макрон у розмові з Путіним назвав сценарій щодо Донбасу

"Пропозиція була направлена, ми будемо очікувати на реакцію. Наразі реакції не отримали з боку США і з боку інших членів "нормандського формату", чи влаштовує їх якимось чином запропонований склад", - підкреслив Руденко.

США у перемовинах щодо Донбасу

Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що США можуть приєднатися до нормандського формату щодо Донбасу після зустрічі президента Зеленського з господарем Білого дому Джо Байденом. На його думку, такий крок стане позитивним сигналом в умовах недостатньо жорсткої позиції Німеччини і Франції щодо РФ.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що вже в липні-серпні, після поїздки Зеленського до Вашингтона, можуть з'явитися перші подробиці щодо участі США в перемовинах відносно Донбасу. Наразі у Штатах визначаються з тим, в якому форматі вони могли б включитися до процесу перемовин.

Президент Володимир Зеленський 24 червня заявив, що він має намір знайти новий перемовний формат щодо Донбасу у рамках зустрічей з главою США Джо Байденом і господарем Кремля Володимиром Путіним.

26 червня заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков казав, що Москва погодиться на участь Штатів у перемовинах щодо Донбасу у тому випадку, якщо американці чинитимуть тиск на Україну з метою "виконання Мінських угод".

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