США і Німеччина домовилися про угоду щодо Північного потоку-2 - Reuters

З дня на день США і Німеччина оголосять про угоду щодо Північного потоку-2.
Сполучені Штати Америки і Німеччина в найближчі дні оголосять про угоду, яка вирішить суперечку навколо російського газопроводу Північний потік-2.
Як повідомляє Reuters, зараз американська і німецька сторони ведуть переговори з цього питання.
Інформацію щодо американо-німецької угоди агентству Reuters надали знайомі з ситуацією джерела. Один з них розповів, що ситуація з угодою "виглядає непогано".
"Ми очікуємо, що переговори завершаться в найближчі дні", - сказав співрозмовник агентства, який побажав залишитися неназваним.
Повідомляється, що одним з пунктів домовленості, нібито є збільшення фінансування України, яка постраждає від завершення будівництва.
Інше джерело агентства зазначило, що сторони вже близькі до угоди, яка повинна запобігти відновленню скасованих зараз санкцій США проти оператора газопроводу - компанії Nord Stream 2 AG, - і її виконавчого директора.
Як відомо, Україна виступає проти запуску російського газопроводу Північний потік-2, оскільки він загрожує українській економіці та безпеці. В українському керівництві зазначали, що Україна і Німеччина мають різні погляди на ситуацію з Північним потоком-2.
Нагадаємо, минулого тижня лідери США і Німеччини обговорили Північний потік-2 під час зустрічі в Білому домі.
Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:
- На початку червня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією з США закликав Захід зупинити реалізацію російського енергетичного проекту Північний потік-2. Запуск газопроводу може стати ударом по національній безпеці української держави.
- Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет попередив Росію: якщо Путін використовуватиме СП-2 як зброю проти України, Європа відключить російський газопровід.
- Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко сказав, що Газпром вже запустив маховик газового шантажу Європи, вимагаючи остаточного схвалення Північного потоку-2. Минулого року росіяни зарезервували прокачування 60 мільярдів кубометрів газу, тоді як цього року тільки 40. Росія фактично шантажує ЄС: або запуск СП-2 і дешевий газ, або Москва відмовиться від повноцінного прокачування газу через українську ГТС.
- Колишній глава МЗС України, дипломат Костянтин Грищенко вважає, що введення в експлуатацію Північного потоку-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером Німеччини стане кандидат від Партії зелених.