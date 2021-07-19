США і Німеччина домовилися про угоду щодо Північного потоку-2 - Reuters

Меркель і Байден на зустрічі в США обговорили Північний потік-2 / Reuters

Сполучені Штати Америки і Німеччина в найближчі дні оголосять про угоду, яка вирішить суперечку навколо російського газопроводу Північний потік-2.

Як повідомляє Reuters, зараз американська і німецька сторони ведуть переговори з цього питання.

Інформацію щодо американо-німецької угоди агентству Reuters надали знайомі з ситуацією джерела. Один з них розповів, що ситуація з угодою "виглядає непогано".

"Ми очікуємо, що переговори завершаться в найближчі дні", - сказав співрозмовник агентства, який побажав залишитися неназваним.

Повідомляється, що одним з пунктів домовленості, нібито є збільшення фінансування України, яка постраждає від завершення будівництва.

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Інше джерело агентства зазначило, що сторони вже близькі до угоди, яка повинна запобігти відновленню скасованих зараз санкцій США проти оператора газопроводу - компанії Nord Stream 2 AG, - і її виконавчого директора.

Як відомо, Україна виступає проти запуску російського газопроводу Північний потік-2, оскільки він загрожує українській економіці та безпеці. В українському керівництві зазначали, що Україна і Німеччина мають різні погляди на ситуацію з Північним потоком-2.

Нагадаємо, минулого тижня лідери США і Німеччини обговорили Північний потік-2 під час зустрічі в Білому домі.

Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред: