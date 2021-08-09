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США та Канада впровадили нові санкції проти режиму Лукашенка

9 серпня 2021, 18:25

Нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектору та транспорту.

Джо Байден
Джо Байден підписав нові санкції проти Білорусі / Reuters

У понеділок, 9 серпня, США вибухнули новими санкціями проти Білорусі. Відповідний указ сьогодні підписав лідер американців Джо Байден, пише пресслужба Білого дому.

Джо Байден заявив, що дії Білорусі являють собою незвичну та незвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму і давні зловживання, спрямовані на придушення демократії.

"Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів в Білорусі та їхніх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції і організацій громадянського суспільства і порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень", - заявив американський лідер.

Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектору та транспорту.

Під американські санкції потрапили:

  • ВАТ "Білоруськалій", яке є одним з найбільших державних підприємств Білорусі, одним з найбільших у світі виробників калію і джерелом незаконного багатства для режиму;
  • Білоруський Національний олімпійський комітет, який звинувачується у сприянні відмиванню грошей, ухиленні від санкцій і обході візових заборон, і якому Міжнародний олімпійський комітет публічно виніс осуд за нездатність захистити білоруських спортсменів від політичної дискримінації і репресій;
  • бізнесмени, котрі підтримують режим Лукашенка, а також п'ятнадцять компаній, з якими вони пов'язані - включаючи" Абсолютбанк", приватний Білоруський банк;
  • Додаткові організації, які працюють у тютюновому, будівельному, енергетичному і транспортному секторах економіки Білорусі.

У понеділок, 9 серпня, проти Білорусі санкції впровадила також Канада.

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Секторальні санкції Канади торкнуться, зокрема, нафтопродуктів і продукції калійної промисловості Білорусі. За допомогою нових заходів Канада розраховує обмежити діяльність ключових секторів білоруської економіки і "звести до мінімуму доступ білоруських державних суб'єктів до міжнародних фінансів". Тобто їм забороняється розміщувати цінні папери та користуватися іншими засобами фінансового ринку, закривається доступ до боргового фінансування, страхування та перестрахування.

"Минув рік з моменту фальсифікації президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року, які послідували за кампанією, затьмареною систематичними репресіями щодо виборців, включаючи насильницькі дії з боку держави щодо протестувальників, активістів і журналістів. З тих пір несправедливість з боку білоруського уряду щоддо власного народу, не припиняється. Влада відмовилася брати участь у конструктивному діалозі, і немає жодних ознак того, що вона готова шукати мирне і демократичне врегулювання кризи", - заявили в МЗС Канади.

Санкції Канади стосуються 72 білоруських посадових осіб та 5 юридичних осіб.

Водночас влада країни заявила щодо виділення понад 3 мільйонів доларів на підтримку організацій громадянського суспільства Білорусі.

Раніше Главред писав про те, що незабаром адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про нові санкції проти білоруського режиму Олександра Лукашенка. Нові санкції мали оголосити 9 серпня.

Також раніше повідомлялося про те, що Рада національної безпеки і оборони на своєму засіданні розгляне можливість впровадження Україною нових санкцій проти Білорусі, приєднавшись до відповідного рішення Європейського Союзу.

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