США та РФ будують плани щодо Донбасу: ЗМІ дізналися про перезапуск діалогу відносно України

Вікторія Нуланд у Москві проведе перемовини із заступником голови АП РФ Дмитром Козаком - ЗМІ / Reuters

Сполучені Штати Америки та Росія можуть обговорити можливість відновлення двосторонніх консультацій щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі. Це питання планують обговорити під час візиту заступниці Державного секретаря США Вікторії Нуланд до Москви.

Як повідомляє російське агентство Інтерфакс з посиланням на джерело, близьке до організації візиту Нуланд до Росії, сторони зацікавлені у відновленні консультаційного формату Вашингтона і Москви щодо Донбасу, який працював до 2019 року.читайте такожП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"На полях триденних перемовин існує зацікавленість сторін в обговоренні параметрів відновлення російсько-американських консультацій з врегулювання на сході України", - підкреслюється в повідомленні.

Консультації США і РФ щодо Донбасу

Додамо, консультації щодо Донбасу у форматі Росія – США проходили до 2019 року. Офіційний Вашингтон в різні періоди представляли помічниця держсекретаря Вікторія Нуланд, а також спеціальний представник Держдепу щодо України Курт Волкер. З російської сторони у перемовинах брав участь помічник президента РФ Владислав Сурков. Однак перед завершенням президентської каденції Дональда Трампа перемовний формат вирішили призупинити.

США готові до перемовин щодо Донбасу

Нагадаємо, 10 вересня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Штати готові брати участь у перемовинах щодо Донбасу як в нормандському форматі, так і в рамках інших форматів. Вашингтон підключиться до процесу у той момент, коли побачить можливість врегулювання конфлікту.

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Візит Нуланд до Москви

Вікторія Нуланд відвідає Москву 11-13 жовтня. Програма візиту включає зустрічі з керівництвом МЗС Росії, а також заступником глави російської адміністрації президента Дмитром Козаком, якого називають "куратором питання Донбасу від Кремля".

Перемовини щодо Донбасу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ продовжує роботу над організацією зустрічі президентів Зеленського і Путіна. Український гарант має намір вести дискусію з позиції сили і ставить перед собою завдання обговорення припинення військового конфлікту на Донбасі, а також повернення окупованих ОРДЛО і Криму.

Російське видання Комерсант опублікувало "плани Кремля" щодо перегомовного порядку денного Путіна і Зеленського. Документ з 12 пунктів нібито було передано Києву. У переліку немає питань про звільнення Криму, а війна на Донбасі згадується тільки одного разу.