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США і Росія розкрили плани про заяви Байдена і Путіна після саміту у Женеві

12 червня 2021, 19:08

У Білому домі очікують на пряму розмову Байдена і Путіна.

Путін Байден
Байден і Путін виступлять з окремими пресконференціями після саміту у Женеві / Reuters

Президент США Джо Байден і глава РФ Володимир Путін після зустрічі у Женеві дадуть окремі пресконференції. У Кремлі назвали рішення американською практикою, а у Білому домі вважають такий підхід найбільш оптимальним. При цьому сторони відкидають аргументи про те, що подібний крок занизить очікування від саміту двох держав і очікують на пряму розмову лідерів двох країн.

Як повідомляє Reuters, у Байдена сказали, що зустріч з Путіним буде "відвертою і прямою". Однак спільної пресконференції за підсумками перемовин не буде. У Вашингтоні вважають саме персональну заяву президента США найбільш підходящим форматом спілкування з пресою.

"Персональна пресконференція - це відповідний формат, щоб чітко повідомити вільній пресі теми, які були підняті на зустрічі - як з точки зору сфер, у яких ми можемо домовитися, так і там, де у нас є серйозні побоювання", - заявили в Білому домі.читайте такожУгода США і Росії щодо України: на Банковій розповіли, про що домовилися Зеленський і Байден

Як повідомляє ТАСС, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков також сказав, що Путін теж дасть окрему пресконференцію. За його словами, це американська практика, яка не є сигналом про те, що від саміту США і Росії не варто очікувати будь-яких важливих рішень.

"Тому президент Путін по завершенню перемовин вийде до кремлівського пулу та інших ЗМІ", - підкреслив Пєсков.

Зустріч Байдена і Путіна

24 травня відбулися консультації Вашингтона і Москви, за підсумками яких сторони випустили заяву про намір продовжити подальший діалог в рамках американо-російського саміту.

Саміт США і Росії, в рамках якого очікується зустріч Байдена і Путіна, відбудеться 16 червня у Женеві.

Президент США Джо Байден має намір оголосити Володимиру Путіну про підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, розповіла представник Білого дому Аманда Слоат.

За словами заступника голови МЗС РФ Сергія Рябкова, Путін спробує переконати Байдена у тому, щоб США підтримали "діалог" Києва з проросійськими бойовиками "ДНР" і "ЛНР".

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