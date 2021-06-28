США завдали контрудару з повітря по бойовиках Ірану на кордоні Сирії та Іраку

США здійснили оборонні точкові авіаудари по іранських угрупованнях у САР та Іраку / Reuters

Сполучені Штати вдарили з повітря по об'єктах бойовиків, які базуються на кордоні Сирії та Ірану. У Пентагоні назвали дії Вашингтона відповіддю на атаки угруповань на американські об'єкти і військовий контингент у Іраку. Під американський удар потрапили споруди і склади зброї. Рішення про контрудар було прийнято президентом Джо Байденом. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"За рішенням президента Байдена, збройні сили США сьогодні ввечері здійснили оборонні точкові авіаудари по об'єктах, що використовувалися підтримуваними Іраном бойовиками в районі кордону Іраку і Сирії",- цитує Кірбі пресслужба Пентагону.

При цьому він додав, що сили, які обстріляли США, раніше за допомогою дронів атакували американських військових і об'єкти у Іраку.

Удар було нанесено по робочих спорудах на двох точках на території Сирійської Арабської Республіки і по точці на території Іраку. У Міноборони Штатів стверджують, що цими об'єктами користувалися серед інших шиїтські угруповання "Катаїб Хезболла" і "Катаїб Сайїд Аш-Шухадаа".

Нагадаємо, американський президент Джо Байден вперше схвалив авіаційні удари по силах, які Іран підтримує у Сирії, ще в лютому. У зовнішньополітичному відомстві Сирії у відповідь заявили, що такий крок є негативним сигналом щодо політики нової адміністрації Вашингтона. Байден проявив таку ж реакцію на атаку американських об'єктів, як і 45-й президент США Дональд Трамп.