США завдадуть нового удару по СП-2: у Росії попередили про план за участю України

Україна і ЄС будуть задіяні в процесі щодо зупинки запуску Північного потоку-2, - російський депутат / Reuters

Президент США Джо Байден пішов на певні поступки ФРН у питанні добудови газопроводу Північний потік-2. Однак наразі з'являться кроки, спрямовані на зупинку запуску проекту. У таких заходах візьмуть участь Україна, структури Євросоюзу, Польща та країни Балтії. Не виключено, що восени у Німеччині прийдуть до влади противники трубопроводу СП-2, після чого Штати перейдуть до нових планів проти російського газопроводу. Про це заявив глава комітету Держдуми РФ з науки і освіти В'ячеслав Ніконов.

Як повідомляє РИА Новости, він розповів про те, що Штати зроблять низку кроків, щоб Росії не вдалося запустити Північний потік-2. Це відбудеться після зміни влади у ФРН. Якщо біля керма Німеччини опиняться "зелені", які виступають противниками газопроводу, то Вашингтон почне діяти.

"Вони продовжуватимуть боротьбу, питань тут немає, в надії на те, що Меркель піде, а вона піде вже цієї осені. На зміну може прийти команда під керівництвом зелених, які є категоричними противниками "Північного потоку". Тому я не виключаю, що у Вашингтоні просто чекають, коли зміниться правляча команда у Берліні", - сказав Ніконов.читайте такожПерша нитка СП-2 прокладена: Путін оголосив про готовність Газпрому заповнити трубопровід газом

Також він додав, що незважаючи на часткову відмову США від санкцій щодо СП-2, ініціативи щодо блокади запуску трубопроводу з'являться вже зараз. До процесу підключать Україну, структури ЄС, Польщу та країни Балтії.

"Байден, як відомо, зробив певний реверанс... у бік Німеччини, знявши американські санкції щодо німецьких учасників "Північного потоку", будівництво якого завершується. Наразі будуть, звичайно, зроблені кроки, щоб не запустити трубопровід, щоб всіляко дискредитувати ідею", - підкреслив В'ячеслав Ніконов.

Північний потік-2 новини

Держдеп США відмовився від нових санкцій проти Nord Stream AG - оператора газопроводу Північний потік-2, а також гендиректора компанії, громадянина Німеччини Матіаса Варніга. У Штатах заявили, що це рішення продиктоване національними інтересами Вашингтона.

На думку журналістів, американці вирішили частково відмовитися від обмежень проти СП-2 у зв'язку з намірами відновити відносини з Німеччиною. Берлін зацікавлений в тому, щоб російський газопровід було добудовано.

У Білому домі пояснили, що США вже не можуть зупинити добудову газопроводу Північний потік-2, тому що проект практично завершено.

Верховна Рада звернулася до Конгресу США і у зв'язку з такими подіями закликала американський парламент впровадити санкції проти всіх компаній, які задіяні в будівництві СП-2.

Пізніше США все ж таки впровадили нові санкції проти 13 суден, які добудовують газопровід Північний потік-2.