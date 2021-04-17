США назвали ескалацією дзеркальні санкції РФ і готують контрудар

15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії , в Москві відповіли / Reuters

Державний департамент США висловив жаль через дзеркальні санкції Росії, які Москва застосувала у відповідь на американські обмеження щодо РФ.

Як повідомляє CNN, посилаючись на представника Держдепартаменту, у відомстві дії РФ назвали ескалацією. Чиновник зазначив, що США залишають за собою право відповісти Росії.

"Наші недавні дії були пропорційними і прийнятними. Не в наших інтересах потрапити в цикл ескалації, але ми залишаємо право відповісти на будь-які відповідні російські дії", - йдеться у повідомленні.

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