США назвали ескалацією дзеркальні санкції РФ і готують контрудар

У Держдепі США заявили, що залишають за собою право відповісти на будь-які дії Росії.
Державний департамент США висловив жаль через дзеркальні санкції Росії, які Москва застосувала у відповідь на американські обмеження щодо РФ.
Як повідомляє CNN, посилаючись на представника Держдепартаменту, у відомстві дії РФ назвали ескалацією. Чиновник зазначив, що США залишають за собою право відповісти Росії.
"Наші недавні дії були пропорційними і прийнятними. Не в наших інтересах потрапити в цикл ескалації, але ми залишаємо право відповісти на будь-які відповідні російські дії", - йдеться у повідомленні.
Санкції США проти Росії - про що раніше писав Главред:
- 15 квітня глава Білого дому Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також шести російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США та пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
- Пізніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ відповість дзеркально на санкції США. За його словами, десяти дипломатам США запропонують залишити Росію
- При цьому Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки триматиме їх про запас.
Автор: Анна Багрій