"США забезпечували Путіну спокійне життя": експерт пояснив, що загрожує РФ після перемоги Талібану

Афганістан тепер стане проблемою не для Сполучених Штатів Америки, і не вони тепер витрачатимуть свої сили й сотні мільярдів доларів, а хтось інший.
Вихід США з Афганістану істотно вплине на Росію, Китай, Узбекистан і Таджикистан. Американці розрахували все так, що Афганістан тепер стане проблемою не для Штатів, і не вони тепер витрачатимуть свої сили і сотні мільярдів доларів, а хтось інший.
Таку думку озвучив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, передає ТСН.
На думку експерта, для Узбекистану і Таджикистану точно будуть загрози. У Таджикистані пострадянський авторитарний режим, який явно не дозволяє населенню розвиватися, а ідеологія "Талібану" може лягти на благодатний грунт. Таліби спочатку можуть захопити їх ідеологічно, а потім так само, як це було в Кабулі, за одну ніч владі цих країн треба буде терміново евакуюватися.
"Коли американці в 2001 році зайшли в Афганістан, то дуже змінили баланс сил. Вони 20 років захищали Росію і країни Центральної Азії від нестабільності та ідеології, яка може походити з Афганістану. Путін досить впевнено почувався на цьому напрямку, американці забезпечували йому спокійне життя, він міг стягувати на Захід 150 тисяч військ, не побоюючись загроз з Півдня. Тепер "агресивний" блок НАТО і США звідти зникають, баланс сил знову починає переформатуватися", - зазначив Самусь.
Він додав, що Пакистан близький з Китаєм.
"Китай разом з Пакистаном спробують спроектувати подальшу енергію розвитку ситуації на північ. Це матиме вплив на Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан і звичайно на Росію. Лише в Москві проживають кілька мільйонів узбеків і таджиків. В Афганістані є такі внутрішні провінції", - зазначив Михайло Самусь.
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До цього додається ризик збільшення потоку контрабанди і наркотиків. Посівні площі опіумного маку в Афганістані перевищують сотні тисяч гектарів, країна є найбільшим виробником героїну в світі. Це створює небезпеку насамперед для Китаю, якому нестабільність в регіоні, який є основним транспортним коридором просування їхньї економічно-ідеологічної концепції "Один пояс, один шлях", не потрібна.
Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:
- 15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни, нібито вилетівши в Узбекистан, але там цю інформацію не підтверджують. Деякі ЗМІ повідомляють, що його літак покружляв над Ташкентом і полетів на Оман.
- 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн. Зараз на території Афганістану перебувають ще 50 українців. Дипломати вирішують, як вивезти тих, хто хоче виїхати.
- Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані. За останньою на даний момент інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії та спецслужб.
- В аеропорту Кабула, який таліби не контролюють, тисячі людей штурмують аеропорт у надії на евакуацію. Місцева преса повідомляє про загибель вже п'яти осіб.
- Шокуючі відео, як афганці просто штурмують американський транспортний літак, облетіли всі світові ЗМІ. Люди залазили на крила і шасі літака, що закінчувалося трагічно. Після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.
- Китай та Росія мають намір визнати владу талібів в Афганістані та будувати з ними конструктивний діалог. Вони закликають забезпечити мирну передачу владних повноважень у державі. Бойовики ХАМАС з Палестини привітали нову владу в Кабулі та заявили, що виведення американських військ є позитивним сигналом.
Талібан
У перекладі "студенти", "учні медресе". Це ісламістська терористична організація, що зародилася в Афганістані серед пуштунів в 1994 році, передає Вікіпедія. Правила Афганістаном з 1996 по 2001 рік і з 2021 року, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.
Ісламський Емірат Афганістан (1996-2001) дипломатично був визнаний трьома державами: Об'єднаними Арабськими Еміратами, Пакистаном і Саудівською Аравією.
Після оголошення про виведення американських військ навесні 2021 року Талібан почав наступ на позиції афганської армії та до серпня встановив контроль над більшою частиною території Афганістану.
15 серпня Талібан зайняв Кабул і оголосив про встановлення контролю на всій території країни.
На підконтрольних територіях Талібан запроваджує норми шаріату, виконання яких суворо контролюється. Під забороною перебуває телебачення, музика і музичні інструменти, образотворче мистецтво, алкоголь, комп'ютери та Інтернет, шахи, біле взуття, обговорення сексу у відкритій формі й багато іншого.
Чоловікам слід було обов'язково носити бороду певної довжини. Жінкам не дозволяли працювати, лікуватися у лікарів чоловічої статі, з'являтися в громадських місцях з відкритим обличчям і без чоловіка або родича чоловічої статі. Крім того, був значно обмежений доступ жінок до освіти.