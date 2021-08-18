"США забезпечували Путіну спокійне життя": експерт пояснив, що загрожує РФ після перемоги Талібану

США повинні залишити територію Афганістану до 31 серпня/ Фото Reuters

Вихід США з Афганістану істотно вплине на Росію, Китай, Узбекистан і Таджикистан. Американці розрахували все так, що Афганістан тепер стане проблемою не для Штатів, і не вони тепер витрачатимуть свої сили і сотні мільярдів доларів, а хтось інший.

Таку думку озвучив заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь, передає ТСН.

На думку експерта, для Узбекистану і Таджикистану точно будуть загрози. У Таджикистані пострадянський авторитарний режим, який явно не дозволяє населенню розвиватися, а ідеологія "Талібану" може лягти на благодатний грунт. Таліби спочатку можуть захопити їх ідеологічно, а потім так само, як це було в Кабулі, за одну ніч владі цих країн треба буде терміново евакуюватися.

"Коли американці в 2001 році зайшли в Афганістан, то дуже змінили баланс сил. Вони 20 років захищали Росію і країни Центральної Азії від нестабільності та ідеології, яка може походити з Афганістану. Путін досить впевнено почувався на цьому напрямку, американці забезпечували йому спокійне життя, він міг стягувати на Захід 150 тисяч військ, не побоюючись загроз з Півдня. Тепер "агресивний" блок НАТО і США звідти зникають, баланс сил знову починає переформатуватися", - зазначив Самусь.

Він додав, що Пакистан близький з Китаєм.

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"Китай разом з Пакистаном спробують спроектувати подальшу енергію розвитку ситуації на північ. Це матиме вплив на Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан і звичайно на Росію. Лише в Москві проживають кілька мільйонів узбеків і таджиків. В Афганістані є такі внутрішні провінції", - зазначив Михайло Самусь.

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До цього додається ризик збільшення потоку контрабанди і наркотиків. Посівні площі опіумного маку в Афганістані перевищують сотні тисяч гектарів, країна є найбільшим виробником героїну в світі. Це створює небезпеку насамперед для Китаю, якому нестабільність в регіоні, який є основним транспортним коридором просування їхньї економічно-ідеологічної концепції "Один пояс, один шлях", не потрібна.

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни, нібито вилетівши в Узбекистан, але там цю інформацію не підтверджують. Деякі ЗМІ повідомляють, що його літак покружляв над Ташкентом і полетів на Оман.

16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн. Зараз на території Афганістану перебувають ще 50 українців. Дипломати вирішують, як вивезти тих, хто хоче виїхати.

Представник Талібану Мухаммед Наїм публічно оголосив про завершення "багаторічної війни" в Афганістані. За останньою на даний момент інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії та спецслужб.

В аеропорту Кабула, який таліби не контролюють, тисячі людей штурмують аеропорт у надії на евакуацію. Місцева преса повідомляє про загибель вже п'яти осіб.

Шокуючі відео, як афганці просто штурмують американський транспортний літак, облетіли всі світові ЗМІ. Люди залазили на крила і шасі літака, що закінчувалося трагічно. Після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

Китай та Росія мають намір визнати владу талібів в Афганістані та будувати з ними конструктивний діалог. Вони закликають забезпечити мирну передачу владних повноважень у державі. Бойовики ХАМАС з Палестини привітали нову владу в Кабулі та заявили, що виведення американських військ є позитивним сигналом.