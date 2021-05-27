США остаточно відмовилися від Договору з відкритого неба з Росією

США повідомили Росії погану звістку / WhiteHouse.gov

Адміністрація президента США Джо Байдена 27 травня проінформувала Росію про те, що вони не будуть знову приєднуватися до ключового пакту про контроль над озброєнням.

Як повідомляє Associated Press, рішення Білого дому не зміниться, незважаючи на те, що зараз йде підготовка зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна.

Так, заступник держсекретаря Венді Шерман повідомила росіянам, що адміністрація Байдена вирішила не відновлювати дію Договору з відкритого неба, який дозволяв спостережні польоти над військовими об'єктами в обох країнах.

"У четвер адміністрація Байдена поінформувала Росію, що вона не приєднається до ключового пакту про контроль над озброєннями, навіть незважаючи на підготовку до зустрічі президентів на вищому рівні в наступному місяці", – пише видання.

Тепер, зазначає видання, між США і Росією залишається в силі тільки один великий договір про контроль над зброєю між ядерними державами – про стратегічні наступальні озброєння, який Байден продовжив відразу після приходу до влади.

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Тим часом у міністерстві закордонних справ Росії російським ЗМІ підтвердили, що Вашингтон повідомив Москву, що Сполучені Штати не повернуться в договір з відкритого неба.

Договір з відкритого неба - це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.

Договір з відкритого неба, зокрема, регламентував проведення польотів і містив вимоги до літаків, обмеження за складом і технічними параметрами апаратури спостереження.

Договір був укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.

Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:

24 травня відбулася зустріч помічника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим, за підсумком якої Москва і Вашингтон випустили заяви, якими фактично підтвердили домовленість про проведення саміту двох держав і зустрічі Байдена і Путіна.

Пізніше журналісти CNN з посиланням на двох американських чиновників повідомили, що Байден і Путін проведуть переговори 15-16 червня в Женеві.

25 травня в Білому домі і Кремлі офіційно підтвердили інформацію, згідно з якою саміт США і Росії відбудеться 16 червня в Женеві.