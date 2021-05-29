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США пообіцяли Лукашенку "доброго потиличника"

29 травня 2021, 07:50
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Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами і союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка.

Лукашенко
США пообіцяли Лукашенку "доброго потиличника"/ Reuters

Сполучені Штати призупинять дію угоди про авіасполучення з Білоруссю і розробляють адресні санкції проти ключових представників влади, заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі. Вона зазначила, що також будуть повернуті раніше зняті санкції з дев'яти великих білоруських підприємств.

"Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами і союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка, пов'язаних з тривалими порушеннями прав людини і корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня", - заявила Псакі.

Прессекретарка Білого дому уточнила, що запровадження нових санкцій і повернення санкцій проти білоруських підприємств намічено на 3 червня.

Як відомо, санкції проти Білорусі готує й Україна - до Ради нацбезпеки і оборони України передано санкційний пакет з білоруського кейса, заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

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Все почалося після того, як 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли. Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

новини США Джейн Псаки Санкції проти Білорусі санкції проти Лукашенка
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