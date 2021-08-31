США нададуть Україні військову допомогу через російську загрозу - ЗМІ

США пообіцяли Україні військову допомогу / колаж УНІАН

Перед зустріччю двох лідерів Джо Байдена і Володимира Зеленського, США пообіцяли надати до 60 млн доларів військової допомоги Україні, пише Associated Press.

Адміністрація Байдена заявила в повідомленні Конгресу, що пакет допомоги Україні необхідний через "значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону", а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інших провокацій.

"Нарощування Росією сил і засобів уздовж українського кордону виявило недоліки в здатності українських військових захиститися від російського вторгнення. Значні прогалини в потенціалі України мають бути терміново усунені для посилення стримування у світлі нинішньої російської загрози", - йдеться в повідомленні.

Білий дім також заявив, що Байден має намір заохочувати зусилля Зеленського щодо боротьби з корупцією в Україні.

Військова допомога покликана продемонструвати, що США прихильні безпеці України. Новий пакет включатиме більше протитанкових ракет Javelin, які Київ вважає критично важливими для захисту від бойовиків на Донбасі.

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Зустріч Зеленського і Байдена - про що раніше повідомляв Главред:

Офіційну заяву про запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати з візитом до Вашингтону в Білому домі зробили 21 липня.

Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах щодо Донбасу.

30 серпня в Офісі президента підтвердили, що зустріч президента України Володимира Зеленського з главою Білого дому Джозефом Байденом перенесена на 1 вересня на прохання американської сторони. Причина перенесення пов'язана із закінченням терміну ультиматуму руху Талібан в Афганістані про евакуацію іноземців з аеропорту Кабула.

30 серпня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Зеленський передасть Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму.