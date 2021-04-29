США попередили Москву через ситуацію з військами біля кордонів України

Російська влада у 2014 році при відведенні військ заявляла, що військового вторгнення РФ до України не буде, нагадали у Вашингтоні.
У Росії перед проведенням кампанії з військової інтервенції в Україну заявляли, що військові маневри не вказують на початок агресії Москви щодо Києва. Відтепер США уважно стежитимуть за ситуацією, підтримуючи контакти з українською державою та країнами Північноатлантичного альянсу. Про це заявили у пресслужбі місії США у ОБСЄ.
У повідомленні місії вказано, що РФ у 2014 році при перекиданні військ заперечувала можливість військового нападу на Україну. Тому Захід відтепер буде більш ретельно стежити за ситуацією. Дійсно довгоочікуваною подією могло б стати відведення додаткових військ і військової техніки з окупованого Криму і навколо українських кордонів.
"Враховуючи той факт, що Росія зробила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії, Сполучені Штати пильно стежитимуть за ситуацією і залишатися в тісному контакті з нашими українськими колегами та іншими партнерами, а також з країнами НАТО", - зазначили у заяві.читайте такожУ Кравчука попередили про повернення військ РФ до кордонів України
Крім того, США закликали Росію не йти на ескалацію конфлікту і докласти зусиль для зниження градусу напруженості в регіоні.
Відведення військ РФ від кордонів України
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше оголосив про те, що війська Південного і Західного військових округів, які перебували в прикордонних з українською державою територіях, повертаються до пунктів своєї постійної дислокації з 23 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що таке рішення може посприяти зниженню напруги в регіоні. При цьому він підкреслив наміри Києва мирно врегулювати російсько-український конфлікт.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що маневри щодо відведення військ РФ з кордонів України пов'язані з рішенням Москви, яке було прийнято виходячи з доцільності.
- Втім, експерти Conflict Intelligence відзначили, що Росія повністю не відвела війська від українських кордонів. Військова техніка 41-ї армії залишилася під Воронежем. Такі маневри схожі на дії, які реалізовувалися у 2014 році, коли військові підрозділи російської армії опинилися на Донбасі.