США попередили Москву через ситуацію з військами біля кордонів України

У США стежитимуть за діями Росії з відведення військ / Reuters

У Росії перед проведенням кампанії з військової інтервенції в Україну заявляли, що військові маневри не вказують на початок агресії Москви щодо Києва. Відтепер США уважно стежитимуть за ситуацією, підтримуючи контакти з українською державою та країнами Північноатлантичного альянсу. Про це заявили у пресслужбі місії США у ОБСЄ.

У повідомленні місії вказано, що РФ у 2014 році при перекиданні військ заперечувала можливість військового нападу на Україну. Тому Захід відтепер буде більш ретельно стежити за ситуацією. Дійсно довгоочікуваною подією могло б стати відведення додаткових військ і військової техніки з окупованого Криму і навколо українських кордонів.

"Враховуючи той факт, що Росія зробила аналогічні заяви у 2014 році незадовго до початку семирічної агресії, Сполучені Штати пильно стежитимуть за ситуацією і залишатися в тісному контакті з нашими українськими колегами та іншими партнерами, а також з країнами НАТО", - зазначили у заяві.читайте такожУ Кравчука попередили про повернення військ РФ до кордонів України

Крім того, США закликали Росію не йти на ескалацію конфлікту і докласти зусиль для зниження градусу напруженості в регіоні.

Відведення військ РФ від кордонів України