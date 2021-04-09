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США приготували бойову відповідь Москві на війська РФ біля кордонів України

9 квітня 2021, 18:14

Американські військові кораблі увійдуть в Чорне море.

ВМС США
Військові кораблі США перебуватимуть в Чорному морі до 4-5 травня - МЗС Туреччини / Reuters

Два бойових кораблі США зайдуть в Чорне море, де перебуватимуть з 14-15 квітня до 4-5 травня травня. Базування американських кораблів узгоджено з Туреччиною і дозволами відповідно до Конвенції Монтре. Анкара отримала повідомлення від Вашингтона 15 днів тому, заявили в турецькому МЗС.

"15 днів тому по дипломатичних каналах нам прийшло повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - сказали в п'ятницю, 9 квітня, в турецькому зовнішньополітичному відомстві, повідомляє Reuters.

Американська держава виконала вимоги Конвенції Монтре і погодила свій візит з Туреччиною, яка з 1936 року контролює протоки Босфор і Дарданелли. Конвенцією обмежено доступ військовим кораблям в Чорне море і регулюється перебування в акваторії іноземних суден. Торгівельні судна можуть проходити через протоки у вільному порядку, а військові кораблі країн, які не мають виходу до Чорного моря, можуть перебувати в акваторії протягом 21 дня з певними обмеженнями.

Посольство Росії у Туреччині повідомило РИА Новости, що американські кораблі перебуватимуть в Чорному морі в період з 14-15 квітня до 4-5 травня.

"США як учасник Конвенції Монтре виконали процедури, передбачені Конвенцією для проходу в Чорне море. Туреччина відповідно до Конвенції направила її учасникам повідомлення про прохід військових кораблів з Середземного в Чорне море і в зворотному напрямку", - зазначено в повідомленні.

США готові до реакції на дії Росії

Як повідомляє CNN, незадовго до цього у Міноборони США заявляли про те, що Вашингтон вивчає можливості відправити військові кораблі в Чорне море, щоб показати свою підтримку Україні в ситуації зі стягуванням російських військ до кордонів держави. Також американці мають намір показати росіянам контроль над ситуацією.

Крім того, у Пентагоні анонсували запуск розвідувальних літаків в міжнародний повітряний простір над Чорним морем з метою контролю передислокації російських військ в захопленому Криму.читайте такожДипломат пояснив, як США повинні вдарити по РФ, щоб всі зрозуміли у Кремлі

Як підкреслили у США, американці готові реагувати в разі зміни ситуації на гірше і переходу РФ до більш агресивних дій.

Війська Росії біля кордонів України

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