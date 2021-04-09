США приготували бойову відповідь Москві на війська РФ біля кордонів України

Американські військові кораблі увійдуть в Чорне море.
Два бойових кораблі США зайдуть в Чорне море, де перебуватимуть з 14-15 квітня до 4-5 травня травня. Базування американських кораблів узгоджено з Туреччиною і дозволами відповідно до Конвенції Монтре. Анкара отримала повідомлення від Вашингтона 15 днів тому, заявили в турецькому МЗС.
"15 днів тому по дипломатичних каналах нам прийшло повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - сказали в п'ятницю, 9 квітня, в турецькому зовнішньополітичному відомстві, повідомляє Reuters.
Американська держава виконала вимоги Конвенції Монтре і погодила свій візит з Туреччиною, яка з 1936 року контролює протоки Босфор і Дарданелли. Конвенцією обмежено доступ військовим кораблям в Чорне море і регулюється перебування в акваторії іноземних суден. Торгівельні судна можуть проходити через протоки у вільному порядку, а військові кораблі країн, які не мають виходу до Чорного моря, можуть перебувати в акваторії протягом 21 дня з певними обмеженнями.
Посольство Росії у Туреччині повідомило РИА Новости, що американські кораблі перебуватимуть в Чорному морі в період з 14-15 квітня до 4-5 травня.
"США як учасник Конвенції Монтре виконали процедури, передбачені Конвенцією для проходу в Чорне море. Туреччина відповідно до Конвенції направила її учасникам повідомлення про прохід військових кораблів з Середземного в Чорне море і в зворотному напрямку", - зазначено в повідомленні.
США готові до реакції на дії Росії
Як повідомляє CNN, незадовго до цього у Міноборони США заявляли про те, що Вашингтон вивчає можливості відправити військові кораблі в Чорне море, щоб показати свою підтримку Україні в ситуації зі стягуванням російських військ до кордонів держави. Також американці мають намір показати росіянам контроль над ситуацією.
Крім того, у Пентагоні анонсували запуск розвідувальних літаків в міжнародний повітряний простір над Чорним морем з метою контролю передислокації російських військ в захопленому Криму.читайте такожДипломат пояснив, як США повинні вдарити по РФ, щоб всі зрозуміли у Кремлі
Як підкреслили у США, американці готові реагувати в разі зміни ситуації на гірше і переходу РФ до більш агресивних дій.
Війська Росії біля кордонів України
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков раніше заявив, що він не знає конкретних термінів базування військ РФ біля кордонів України. За його словами, військові підрозділи там перебуватимуть стільки, скільки потрібно росіянам. При цьому рішення про терміни приймуть військове керівництво і президент Володимир Путін.
- Аналітики Conflict Intelligence Team (CIT) 8 квітня повідомили про те, що під Воронежем, в 170 кілометрах від кордонів України, виявлено новий масштабний польовий табір російських військ.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна не збирається звільняти Донбас військовим шляхом. Подібні заяви з боку Росії не відповідають дійсності. Київ має намір мирно врегулювати російсько-український конфлікт на сході країни.