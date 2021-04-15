Нові санкції США торкнуться суверенного боргу РФ: рубль вже почав падіння

Про запровадження санкцій проти РФ можуть оголосити вже 15 квітня / Reuters

Вже в четвер, 15 квітня, США можуть оголосити про нові санкції проти Росії. Їх планують запровадити у зв'язку з інформацією про те, що російська сторона відповідальна за злом програмного забезпечення компанії SolarWinds, а також втручалася у вибори президента США.

Як інформує агентство Bloomberg з посиланням на джерела, Штати вишлють десять російських дипломатів, а також запровадять санкції проти 12 росіян і 20 російських організацій.

За даними співрозмовників видання, серед росіян, проти яких Штати збираються запровадити санкції, є посадові особи в уряді та розвідці.

Як пише видання Politico, в новий список санкцій не ввійдуть обмеження щодо газопроводу Північний потік 2.

У свою чергу, The New York Times повідомляє з посиланням на джерела, що новий пакет антиросійських санкцій, про які США мають намір оголосити сьогодні, повинен торкнутися суверенного боргу РФ.

"Санкції повинні бути глибшими, ніж попередні спроби покарати Росію за втручання у вибори, вони повинні бути націлені на суверенний борг країни", - пише газета.

Зазначимо, обмеження на суверенний борг впливають на здатність країни залучати доларові облігації, оскільки кредитори побоюються бути відрізаними від американських фінансових ринків. Сполучені Штати використовували аналогічні методи, зокрема, проти Ірану.

Рубль уже посилив падіння

На тлі повідомлень ЗМІ про те, що санкції США можуть торкнутися держборгу Росії, вранці 15 квітня на Московській біржі долар та євро виросли в ціні, а рубль помітно падає.

Долар виріс до 76,4725 руб. (+60,25 коп. по відношенню до рівня попереднього закриття). Євро при цьому подорожчав до 91,54 руб. (+60 копійок).

Кібертака в США - що відомо:

Про масову кібератаку в США стало відомо в грудні 2020 року. Хакери використовували уразливість в програмному забезпеченні Orion від компанії SolarWinds, клієнтами якої були багато американських відомств, включаючи Міністерство юстиції, Держдепартамент, АНБ, а також більше 400 великих компаній. Американські спецслужби вважають цю атаку спробою отримати розвіддані та звинувачують у причетності до неї Росію. Однак згодом США визнали, що доступ до інформації чутливого характеру організатори нападу не отримали.

Як повідомляв Главред, офіційний представник Білого дому Джен Псакі на данях заявила, що Білий дім продовжить санкційну політику і тиск на Москву незважаючи на те, США готові працювати над самітом президента Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна.

Телефонна розмова Байдена і Путіна - про що раніше писав Главред: