США пригрозили Німеччині санкціями за будівництво Північного потоку-2

Блінкен заявив про санкції через Північний потік-2 / Reuters

Держдепартамент США попередив представників Німеччини, що у разі спроб добудувати Північний потік-2 Вашингтон має намір ввести додаткові санкції.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на прес-конференції в Брюсселі, попередив главу МЗС ФРН Хайко Мааса, що заходи також будуть вжиті, якщо ФРН сертифікує газопровід.

Дипломат зазначив, що загроза американських санкцій проти Північного потоку-2 є реальною. Під них можуть потрапити європейські компанії, які задіяні в будівництві газопроводу.

Блінкен підкреслив, що вважав важливим особисто сказати про наміри уряду Америки Маасу. Він додав, що президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що вважає будівництво газопроводу поганою ідеєю.

При цьому Блінкен відмовився розповісти подробиці, але додав, що США уважно стежать за будівництвом трубопроводу, яке майже завершено.

читайте такожЗМІ розкрили секретний план Німеччини по Північному потоку-2 і Україні

Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред: