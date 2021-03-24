США пригрозили Німеччині санкціями за будівництво Північного потоку-2

Німеччину попередили про реальну загрозу санкцій через Північний потік-2.
Держдепартамент США попередив представників Німеччини, що у разі спроб добудувати Північний потік-2 Вашингтон має намір ввести додаткові санкції.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на прес-конференції в Брюсселі, попередив главу МЗС ФРН Хайко Мааса, що заходи також будуть вжиті, якщо ФРН сертифікує газопровід.
Дипломат зазначив, що загроза американських санкцій проти Північного потоку-2 є реальною. Під них можуть потрапити європейські компанії, які задіяні в будівництві газопроводу.
Блінкен підкреслив, що вважав важливим особисто сказати про наміри уряду Америки Маасу. Він додав, що президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що вважає будівництво газопроводу поганою ідеєю.
При цьому Блінкен відмовився розповісти подробиці, але додав, що США уважно стежать за будівництвом трубопроводу, яке майже завершено.
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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:
- У Росії виникли нові проблеми з добудовою Північного потоку-2 після того, як з 1 січня 2021 року набув чинності закон про оборонний бюджет США, в якому закладено механізм введення санкцій проти будь-яких компаній, які пов'язані з проектом.
- У Держдепі неодноразово заявляли про те, що США уважно стежать за ситуацією з будівництвом Північного потоку-2 і будуть готові посилювати санкції.
- 23 лютого стало відомо про вихід з проекту СП-2 як мінімум 18 компаній. Юридичні особи побоюються американських санкцій.
- 4 березня в данському управлінні територіальних вод заявили, що будівництво газопроводу Північний потік-2 у Данії триватиме до вересня. Раніше роботи планували завершити в квітні.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен 23 березня заявив, що у Байдена як і раніше виступають проти проекту СП-2. Реалізація газопроводу може підірвати інтереси України, Польщі та інших американських союзників.