США розширили "чорний список" проти режиму Путіна

США розширили санкції проти Росії / Reuters

Міністерство торгівлі США додало до свого чорного списку 34 іноземні компанії в п'ятницю, 9 липня. Серед них шість фізичних і юридичних осіб з Росії, випливає з документа, опублікованого в Базі Федерального реєстру - збірки документів американського уряду.

Зазначено, що до чорного списку потрапляють організації та особи, які "залучені до діяльності, що суперечить національній безпеці або інтересам зовнішньої політики США".

У списку фігурують росіяни Андрій Кузнєцов, Дмитро Кравченко і Маргарита Кузнєцова. Серед компаній - ТОВ Тесон, ТОВ Трейд-Компонент та група компаній Радіант.

Обмеження на видачу ліцензій цим компаніям в США набувають чинності 12 липня.

Мінторг зазначив, що перераховані вище компанії та особи "намагалися закупити товари в США для діяльності, що суперечить інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Вашингтона". Зокрема, вони "беруть участь у закупівлі електронних компонентів американського виробництва, ймовірно, в рамках реалізації російських військових програм".

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Крім цього, до чорного списку були внесені 14 організацій з Китаю за те, що вони "сприяють кампанії репресій, масових затримань, стеження з використанням високих технологій" в Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

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"Мінторг додав до списку ще п'ять організацій, які безпосередньо підтримують програми військової модернізації КНР", - йдеться в повідомленні.

У переліку також опинилися організації, що базуються або мають представництва в низці інших країн, у тому числі в Ірані, Канаді, Пакистані, Нідерландах, Туреччині, ОАЕ, Великобританії.

Раніше Главред писав про те, що США планують продовжувати роботу з протидії реалізації російського енергетичного проекту Північний потік-2. Відносно фізичних осіб і компаній, причетних до будівництва газопроводу, будуть застосовуватися не тільки санкції, а й дипломатичні інструменти. Вашингтон як і раніше виступає проти трубопроводу, який розглядається в якості геополітичної зброї Росії.