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США трощать РФ і СП-2: у Кремлі заявили про "найгірший сценарій" і зрив діалогу Путіна з Байденом

24 вересня 2021, 15:58

Нові санкції проти Росії можуть підірвати "дух Женеви" і погіршать ситуацію, сказав Дмитро Пєсков.

Байден, Путін
Нові санкції щодо Росії і СП-2 нашкодять надіям на діалог, які з'явилися після зустрічі Путіна і Байдена - Пєсков / Фото Reuters

Санкції проти Росії і Північного потоку-2, які плануються в новому оборонному бюджеті США на 2022 рік, можуть стати найгіршим сценарієм для розвитку відносин Москви і Вашингтона. Подібна ситуація може підірвати спроби діалогу сторін, які почалися після зустрічі президентів Путіна і Байдена у Женеві. Однак наразі невідомо, чи ухвалять законопроект, та як поставляться до такої ситуації в Білому домі. Про це заявив прессекретар російського глави держави Дмитро Пєсков.

Як повідомляє ТАСС, він сказав про те, що законопроект, по суті, ще розглядається, а для набуття чинності він має пройти ще декілька етапів. Однак ухваленняя документа стане найгіршим сценарієм для розвитку російсько-американських відносин і негативно позначиться на спробах побудувати діалог.читайте такожУдар Байдена по СП-2 в обмін на поступки: у Сенаті США влаштували переполох через трубопровід Газпрому

"Цьому законопроекту належить пройти ще декілька ітерацій, й далі буде питання, чи прислухається адміністрація до цих рекомендацій щодо санкцій. Але, звичайно ж, це найгірший сценарій розвитку наших відносин. Це суттєво перекреслило б "дух Женеви" і навіть ті скромні надії на налагодження, відновлення якогось діалогу субстантивного, який з'явився після Женеви", - зазначив Пєсков.

Також він додав, що в Кремлі не знають, чи ухвалять у Конгресі США законопроект у чинній редакції, але бачать прагнення конгресменів посилити санкції щодо Росії.

"Напевно, це не наша справа будувати якісь прогнози. Очевидно, що різні санкційні устремління американських конгресменів не слабшають", - підкреслив Дмитро Пєсков.

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Санкції США проти Росії і СП-2

Комітет з правил Палати представників затвердив поправки до оборонного бюджету США на 2022 рік. Зміни передбачають санкції проти російських чиновників, бізнесменів, журналістів і всіх учасників проекту Північний потік-2. Обмеження повинен впроваджувати глава держави.

Пізніше Палата представників схвалила зміни до оборонного бюджету на майбутній рік. У документ внесли норму про обов'язкові санкції з боку президента США щодо осіб, пов'язаних з плануванням, будівництвом і введенням до експлуатації газопроводу Північний потік-2.

Також Палата представників ухвалила поправку, про те, що президент США протягом 15 днів повинен впровадити санкції проти газопроводу СП-2. Згідно з очікуваннями, обмеження проти всіх осіб, задіяних в реалізації труби Газпрому, передбачатимуть заморозку активів, заборону на ведення бізнесу, відмову у в'їзді до Штатів і видачу віз.

Наступний крок - законопроект про оборонний бюджет США має затвердити Сенат. Після цього скликається комісія, яка погоджує два ухвалених документи. За підсумком обидві палати ще раз голосують за законопроект, після чого його відправляють на підпис до президента.

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