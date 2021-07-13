США влаштують крах Північного потоку-2: у Нафтогазі назвали сценарій провалу газових планів Росії

Щоб санкції проти Північного потоку-2 були ефективні, їх потрібно впроваджувати проти компаній з Європи - Вітренко / УНІАН

Російський газопровід Північний потік-2 може бути зупинено за допомогою санкцій США після того, як відбудеться запуск проекту. Усвідомлюючи небезпеку трубопроводу для Європи, можна сподіватися, що Штати застосують ефективні інструменти для зупинки проекту. Ембарго треба впроваджувати проти європейських компаній - зокрема, щодо Nord Stream 2 AG. І тоді санкції спрацюють максимально дієво. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

У ефірі телеканалу Дім він розповів про те, що санкції США найкраще працюють проти тих проектів, які вже на стадії реалізації. І якщо у Вашингтоні приймуть рішення щодо обмежень, СП-2 все ж таки вдасться зупинити.

"Навіть якщо його буде запущено, санкції США - а це найбільш дієва зброя - зазвичай застосовуються не до проектів на стадії будівництва, а до працюючих компаній, до працюючого бізнесу. Тому ми віримо, що Америка, усвідомлюючи небезпеку від цього проекту для Європи, для всього вільного світу, все ж застосує дієві санкції, які дозволять зупинити цей проект", - сказав Вітренко.

При цьому він додав, що санкції добре спрацюють тільки проти європейських компаній, оскільки російські юридичні особи їх практично не бояться. Ефективним рішенням стане запуск санкцій проти Nord Stream 2 AG – компанії-оператора газопроводу Північний потік-2. У такому випадку, з цією компанією не захочуть працювати покупці палива або інші компанії, які могли б забронювати потужності на трубопроводі.читайте такожЦіни на газ у Європі б'ють рекорди: Газпром влаштував шантаж і обрубав постачання палива через Україну

"Це швейцарська компанія, яка вже подала заявку на те, що вона буде оператором цього газопроводу. Санкції проти цієї компанії є дієвими, тому що інші європейські компанії просто не захочуть з нею працювати. Банки не захочуть працювати з цією компанією, покупці газу або інші компанії, які бронюватимуть потужності на цьому газопроводі", - підкреслив Юрій Вітренко.

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Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією закликав США і Європу зупинити реалізацію СП-2, тому що цей проект несе колосальну загрозу національній безпеці української держави.

Німецький політик, кандидат на пост Федерального канцлера Армін Лашет попередив Росію про те, що якщо Путін використовуватиме Північний потік-2 у якості зброї проти України, то Європа може відключити трубопровід.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко сказав, що Газпром почав шантажувати Захід, вимагаючи запуску СП-2. За його словами, росіяни вже значно знизили обсяги транзиту газу через Україну і фактично поставили Європі ультиматум.

Колишній глава МЗС, дипломат Костянтин Грищенко вважає, що запуск Північного потоку-2 можуть відкласти на 3-4 роки у тому випадку, якщо в підсумку канцлером ФРН стане кандидат від Партії зелених.