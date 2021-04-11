США в ОБСЄ пригрозили Росії за загострення на Донбасі

У США назвали провокацією дії РФ на Донбасі / Reuters

Відмова Росії пояснити скупчення своїх військ біля кордону з Україною викликала в США занепокоєння і нагадала ситуацію 2014 року.

"У 2014 році Росія також не надала детальну інформацію про свою незвичайну військову діяльність на кордоні України у відповідь на запит України відповідно до пункту 16 Віденського документа, а також відмовилася брати участь у засіданнях для відповіді на занепокоєння України", - заявила місія США в ОБСЄ під час ініційованого Україною засідання.

У місії зазначають, що "у 2014 році швидко стало зрозуміло, що занепокоєння України було обґрунтованим".

Місія США при ОБСЄ висловила стурбованість з приводу того, що "Росія відмовляється виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе відповідно до Віденського документа 2011 року".

"Ми стурбовані відмовою Росії надати необхідну інформацію з приводу її незвичайної військової діяльності, відповідно до розділу III Віденського документа. Неінформативна відповідь Росії на питання Україну — як і її непрозора діяльність на місцях - несумісні з буквою і духом Віденського документа, який був прийнятий консенсусом усіма 57 членами ОБСЄ, включаючи Росію, як тривале джерело співпраці і військової прозорості", - йдеться в заяві, передає Укрінформ.

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США в ОБСЄ зазначили, що відсутність прозорості з боку РФ "свідчить про те, що нинішні військові навчання є ні рутинними, ні запланованими".

"Ця триваюча провокаційна Військова діяльність Росії знижує довіру і підсилює напругу, а також викликає питання щодо намірів, особливо враховуючи історію подій з 2014 року", — заявили в місії США в ОБСЄ.

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