США повною мірою виконають зобов'язання перед Україною у сфері безпеки - Блінкен

США повною мірою виконають зобов'язання перед Україною у сфері безпеки, заявив Ентоні Блінкен / Фото Reuters

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон має намір повною мірою виконати зобов'язання перед Україною у сфері безпеки.

Конгресмен-"республіканець" запитав Блінкена, чи може вашингтонська адміністрація підтвердити, що має намір зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні в разі російської агресії".

"Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, зокрема, до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише близько двох тижнів тому", - сказав Блінкен у понеділок, 13 вересня, на слуханнях у Комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США у світлі виведення американських сил з Афганістану.

Також держсекретар запевнив, що США виконають всі свої зобов'язання перед Тайванем у разі китайкою агресії.

Зустріч Зеленського і Байдена

1 вересня в Білому домі відбулася перша особиста зустріч президентів України та США - Володимира Зеленського та Джо Байдена. Переговори тривали впродовж двох годин замість 45 хвилин, що, як зазначив Зеленський, свідчить про те, що сторони зацікавлені в діалозі.

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За словами Зеленського, зустріч з Байденом була продуктивною. Також він назвав основні теми, які порушувалися під час саміту.

31 серпня Володимир Зеленський провів зустріч з шефом Пентагону Ллойдом Остіном. Глава Міноборони США підтвердив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у питаннях протистояння російській агресії, та схвалив прагнення України вступити в НАТО. Повідомляється також, американське та українське міністерства оборони підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.