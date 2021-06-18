США заморозили військову допомогу Україні на $100 млн - Politico

Білий дім заморозив військову допомогу Україні / WhiteHouse.gov

Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні у розмірі 100 мільйонів доларів, який включає в себе летальну зброю.

Як повідомляє Politico з посиланням на джерела, над підготовкою документа працювали чиновники Держдепартаменту і Пентагону.

За словами трьох осіб, які попросили не називати їхніх імен, щоб відверто розповісти про внутрішні обговорення, Рада національної безпеки доручила чиновникам підготувати пакет допомоги, оскільки Вашингтон все більше стурбований масштабним нарощуванням російських військ біля кордону з Україною і Кримом.

"Чиновники в Раді національної безпеки Сполучених Штатів в результаті відклали пропозицію після того, як Росія оголосила про скорочення військ, розміщених поблизу України, і напередодні саміту президента Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в повідомленні.

Як пише Politico, одне з джерел повідомило, що пакет все ще в цілості й схоронності і може бути швидко відправлений в Україну.

Про те, що чиновники Ради нацбезпеки США заморозили допомогу, і про конкретні види зброї, які обговорювалися для включення в пакет допомоги, раніше не повідомлялося.

За словами двох осіб, знайомих з ходом обговорення, в пакет допомоги входять системи ППО ближнього радіусу дії, стрілецька зброя і протитанкова зброя.

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З моменту вторгнення Росії в Україну в 2014 році і анексії Криму Сполучені Штати надали Києву військову допомогу на суму близько 2,5 мільярда доларів, включаючи неозброєні безпілотники, радіостанції і протитанкові ракети Javelin.

Видання зазначає, що цього року Пентагон схвалив два пакети допомоги Україні на загальну суму 275 млн доларів.

Перший пакет, підписаний у березні, поповнив український флот ще двома збройними патрульними катерами Mark VI, що стало частиною більшої угоди на суму 600 млн доларів на 16 таких катерів, підписаної в 2020 році.

У червні був схвалений ще один пакет на 150 млн доларів, схвалений Конгресом.

Нагадаємо, раніше американський оглядач Марк Епіскопос заявив, що в України відсутні озброєння, які здатні подолати складну російську протиракетну оборону.

Експерт звернув увагу на те, що російські винищувачі Су-35 завдадуть значної шкоди авіації противника і ключовій інфраструктурі за допомогою ракет "повітря-земля" і керованих бомб.

Він вважає, що у Києва недостатньо танків, щоб протистояти російським Т-90А і самохідним гаубицам 2С19 Мста.