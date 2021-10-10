Стабільна деградація: однокурсник Путіна розповів про небезпечну хворобу президента РФ

Юрій Швець розповів про хворобу Володимира Путіна / politolog.net

Президент РФ Володимир Путін страждає хворобою, яка пов'язана з пам'яттю, психікою і ментальністю людини, заявив його однокурсник Юрій Швець.

Як підкреслив він у ефірі Апострофу, до останнього часу вона вважалася невиліковною.

"Хоча від неї раптово не вмирають, але деградація відбувається досить стабільно, протягом кілька років вона помітно робить людину недієздатною, нездатною приймати рішення", - говорить співрозмовник.

Він переконаний в тому, що господар Кремля серйозно хворий і він проходить інтенсивний курс лікування.

"Причому постійно, і за допомогою якого вдається чи то стабілізувати, а то і поліпшити його стан. Потім він знову повертається і відбувається релапс (рецидив - ред.)", - стверджує однокурсник президента РФ.

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Він також вважає, що причина безлічі пластичних операцій Путіна пов'язана з "комплексом неповноцінності" і неблагополучним станом його психіки.

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"Ви подивіться на його фотографії, коли він там в школі навчався та, навіть, коли він носив валізи з общака. Маленький, плюгавенький, непоказний, дівчата його не любили. І тепер, маючи ці мільярди, він хоче виглядати як Ален Делон, щоб фігура у нього була, як у Термінатора. Звідси ось цей ботокс нещасний, і все інше. Каблуки на туфлях і польоти уві сні і наяву зі стерхами, пірнання на триметрову глибину з аквалангом, ну і так далі", - додав Швець.