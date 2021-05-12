Стало відомо, чим хворів "казанський стрілець"

Затриманий звертався до медиків через сильні болі.
Підозрюваний у скоєнні масового вбивства в гімназії у російському місті Казань – Ільназ Галявієв – мав захворювання головного мозку, діагноз поставили у 2020 році.
Хлопець не раз звертався за медичною допомогою через сильні головні болі, публікує відомості представника Слідчого комітету Світлани Петренко ria.ru.
За її словами, Галявієв не знаходився на обліку у психіатра.
"...Ще торік у зв'язку зі зверненнями в одну з медустанов йому було поставлено діагноз, який свідчить про захворювання головного мозку", – заявила представниця відомства.
Петренко також повідомила, що з початку 2021 року близькі помічали у поведінці хлопця запальність та агресивність.
Раніше журналісти дізналися, що Ільназ Галявієв зізнався силовикам у масовому вбивстві в гімназії в Казані.
Стрілянина в казанській гімназії – що потрібно знати
- Зловмисник 11 травня відкрив вогонь у гімназії №175, загинули дев'ятеро осіб – двоє дорослих та семеро учнів, є десятки постраждалих. ЗМІ писали, що нападник також влаштував вибух.
- За підозрою у нападі на гімназію затримали 19-річного колишнього учня атакованої гімназії Ільназа Галявієва.
- Під час допиту хлопець сказав, що усвідомив себе богом, а потім "почав прокидатися монстр".
- Розпочато провадження за ч. 2 ст. 105 Кримінального кодексу РФ – (вбивство двох і більше осіб). Затриманому загрожує довічне ув'язнення.