Стало відомо, чим хворів "казанський стрілець"

В Ільназа Галявієва були проблеми з головним мозком / Скріншот

Підозрюваний у скоєнні масового вбивства в гімназії у російському місті Казань – Ільназ Галявієв – мав захворювання головного мозку, діагноз поставили у 2020 році.

Хлопець не раз звертався за медичною допомогою через сильні головні болі, публікує відомості представника Слідчого комітету Світлани Петренко ria.ru.

За її словами, Галявієв не знаходився на обліку у психіатра.

"...Ще торік у зв'язку зі зверненнями в одну з медустанов йому було поставлено діагноз, який свідчить про захворювання головного мозку", – заявила представниця відомства.

Петренко також повідомила, що з початку 2021 року близькі помічали у поведінці хлопця запальність та агресивність.

Раніше журналісти дізналися, що Ільназ Галявієв зізнався силовикам у масовому вбивстві в гімназії в Казані.

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